“Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras”, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou que seus ministros não deixem “sobrar dinheiro que está previsto para ser investido nos ministérios”. A declaração foi dada durante reunião com os titulares das pastas ligadas à infraestrutura, nesta sexta-feira (3), no Palácio do Planalto.

“Eu sempre digo o seguinte: para quem está na Fazenda, dinheiro bom é dinheiro no Tesouro. Mas, para quem está na Presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, em escola, em escola de 1º, 2º, 3º grau, em saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo o que um político quer, o que um presidente deseja”, afirmou o petista.

Lula disse também que as falhas observadas no primeiro ano de governo não podem ser repetidas no segundo. Para isso, ele comparou a gestão a um jogo de futebol:

“É como se nós fôssemos aqui um técnico de futebol, vocês são os times, nós entramos em campo, nós vimos como os adversários jogam, a tática, a estratégia, nós agora estamos no intervalo e vamos elaborar a nossa tática, a nossa estratégia para o próximo período”.

Sobre sua agenda pessoal, o presidente reforçou que pretende fazer mais viagens dentro do país. “A partir do ano que vem eu quero dedicar o ano para viajar o Brasil. Eu quero visitar todas as obras de infraestrutura que nós estamos fazendo. Eu quero visitar muitas obras de educação, eu quero visitar muitas obras na área da saúde e eu quero visitar para conversar com o povo um pouco sobre o futuro desse país”, apontou.

Com informações do SBT News.

