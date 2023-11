Boliviano passa mal e médicos encontram cápsulas de cocaína no estômago

Um boliviano que não teve sua identidade divulgada, procurou atendimento médico na tarde de ontem (03), em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande, após passar mal e ser submetido a uma cirurgia para retirada de cápsulas de cocaína que estavam em seu estômago.

Conforme divulgado pelo site Diário Corumbaense, foram encontrados dentro do estrangeiro aproximadamente 235 gramas de cocaína, divididos em 20 cápsulas. A cirurgia foi realizada na Santa Casa do município.

Os entorpecentes foram entregues pela equipe médica à Guarda Municipal, que faz a segurança da unidade hospitalar. As cápsulas de cocaína foram encaminhadas para a Polícia Federal. Os médicos ainda relataram que caso as cápsulas estourassem dentro do estrangeiro, ele poderia morrer.

Conforme informações médicas, o boliviano continua internado sob escolta policial. Eles ainda relataram que caso as cápsulas estourassem dentro do estrangeiro, ele poderia morrer. Após sua melhora no quadro de saúde, ele será encaminhado a delegacia, onde vai responder por tráfico de drogas.

