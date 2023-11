Décimo terceiro: confira cinco dicas para quitação de dívidas

Para quem trabalha no regime CLT, a chegada de novembro traz também o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário. E para muitos, este é recurso que pode ser tranquilamente destinado às compras e à reserva de emergência.

Mas o 13° também é uma boa oportunidade para quitar dívidas. E se bem utilizado pode resolver aquele débito que poderia se tornar uma “bola de neve”.

Confira cinco dicas para quem precisa negociar dívidas:

– Priorize as dívidas certas: faça uma lista com os valores de cada dívida e compare as taxas;

– Escolha as mais caras: separe os débitos onde a taxa de juro é mais elevada, como cartões de crédito, empréstimos pessoais ou cheque especial;

– Não parcele: tenha em mente que o décimo é um extra que não vai se repetir ao longo dos meses, por tanto, negocie para quitar;

– Insista na negociação: os credores sabem que o 13º é uma boa oportunidade de quitação. Entre em contato com seus credores e negocie taxas de juros mais baixas ou planos de pagamento mais acessíveis;

– Crie um fundo de emergência: reserve uma parte do décimo terceiro para criar ou fortalecer uma reserva. Isso ajudará a evitar a necessidade de recorrer a mais dívidas quando surgirem despesas inesperadas.

Dica extra:

Invista tempo em educação financeira: dedique uma parte do seu dia, sem gastar nada, para aprender a gerenciar suas finanças de forma mais eficaz. A internet está cheia de bons conteúdos, gratuitos e didáticos.

Com informações do SCC10.

