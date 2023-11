Funtrab oferece mais de 4 mil vagas de emprego em várias cidades do MS

A Funtrab (Fundação do Trabalho) abrirá na próxima semana com mais de 4 mil vagas de emprego em diversas cidades de Mato Grosso do Sul.

Aos interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Acompanhe as vagas abaixo.

Campo Grande

TOTAL: 1.701 vagas

Acabador de mármore e granito 2 Açougueiro 19 Agente de pátio 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 48 Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) 10 Ajudante de cozinha 5 Ajudante de eletricista 7 Ajudante de estruturas metálicas 5 Ajudante de obras 23 Ajudante de obras(PcD) 2 Ajudante de pizzaiolo 1 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de serralheiro 3 Almoxarife 2 Analista de logistica 1 Analista de suporte de sistema 1 Armador de estrutura de concreto(PcD) 2 Armador de ferros 4 Arte-finalista 5 Assistente de estúdio (cinema e vídeo)(PcD) 1 Assistente de vendas 1 Atendente balconista 16 Atendente de balcão 33 Atendente de cafeteria 2 Atendente de lanchonete(PcD) 2 Atendente de lanchonete 56 Atendente de lojas(PcD) 1 Atendente de lojas 9 Atendente de lojas e mercados 15 Atendente de lojas e mercados(PcD) 2 Atendente de mesa 5 Atendente de mesa(ESTÁGIO) 1 Atendente de padaria 8 Atendente de peixaria 2 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 10 Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) 1 Auxiliar administrativo(PcD) 24 Auxiliar contábil(PcD) 1 Auxiliar de almoxarifado 5 Auxiliar de armazenamento 75 Auxiliar de cinegrafia 1 Auxiliar de confeitaria 2 Auxiliar de cozinha 24 Auxiliar de desenvolvimento infantil 6 Auxiliar de dobrador (metais) 1 Auxiliar de doceiro 1 Auxiliar de eletrotécnico 2 Auxiliar de encanador 6 Auxiliar de escritório(PcD) 1 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de expedição 4 Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento 1 Auxiliar de lavanderia 1 Auxiliar de limpeza 89 Auxiliar de limpeza(PcD) 16 Auxiliar de linha de produção 77 Auxiliar de logistica 2 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 11 Auxiliar de mecânico de autos 8 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 2 Auxiliar de padeiro 6 Auxiliar de pedreiro 1 Auxiliar de pizzaiolo 2 Auxiliar de serigrafia 1 Auxiliar de vidraceiro 2 Auxiliar financeiro 2 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 3 Auxiliar nos serviços de alimentação 10 Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas 1 Auxiliar técnico de refrigeração 2 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2 Balconista de açougue 4 Barista 4 Bombeiro hidráulico 1 Borracheiro 1 Camareira de hotel 6 Campeiro – na pecuária 4 Carpinteiro 3 Carpinteiro auxiliar 2 Carpinteiro de obras 4 Carpinteiro de obras 8 Caseiro 2 Chefe de seção de expedição(PcD) 2 Chefe de serviço de limpeza 1 Churrasqueiro 2 Classificador de madeira 2 Confeiteiro 3 Conferente de carga e descarga(PcD) 5 Conferente de carga e descarga 6 Consultor de vendas 11 Controlador de acesso 1 Controlador de serviço de transporte rodoviário 2 Copeiro 5 Copeiro(PcD) 1 Costureira de máquina reta 1 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira em geral 2 Costureiro, a máquina na confecção em série 1 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro geral 6 Cozinheiro hospitalar 1 Cuidador de idosos 6 Cumim 2 Dedetizador 3 Desenhista projetista de moldes 1 Editor de mídia audiovisual 2 Eletricista 13 Eletricista auxiliar 6 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações comerciais e residenciais 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de linha de baixa-tensão 50 Eletricista de manutenção industrial 2 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Eletrotécnico (produção de energia) 2 Emissor de passagens 5 Empacotador, a mão(PcD) 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 4 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 5 Encanador 7 Encarregado da área florestal 1 Engenheiro agrônomo 1 Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) 9 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2 Estoquista 5 Farmacêutico 11 Faturista 1 Fiel de depósito 5 Fiscal de prevenção de perdas 1 Fisioterapeuta geral 2 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 5 Funileiro de veículos (reparação) 2 Garçom 18 Gerente de departamento pessoal 1 Gerente de restaurante 1 Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe 1 Instalador de tubulações 3 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 7 Jardineiro 14 Jardineiro(PcD) 10 Jornalista(ESTÁGIO) 1 Lavador de automóveis 2 Lavador de carros 2 Lavador de veículos 6 Lubrificador de máquinas 1 Lubrificador industrial 2 Lustrador de móveis 2 Manobrista 5 Marceneiro de móveis 2 Marmorista (construção) 1 Mecânico 4 Mecânico de auto em geral 7 Mecânico de automóveis e caminhões 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Mecânico de motocicletas 5 Mecânico de motor a diesel 3 Mecânico de refrigeração 1 Monitor de alunos(ESTÁGIO) 2 Monitor infantil 3 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 3 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 1 Motorista carreteiro 11 Motorista de basculante 2 Motorista de caminhão 24 Motorista de caminhão-guindaste 1 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista de ônibus rodoviário 17 Motorista de ônibus urbano 4 Motorista entregador 28 Oficial de manutenção predial(PcD) 1 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de bate-estacas 3 Operador de caixa(PcD) 7 Operador de caixa 47 Operador de estação de tratamento de água e efluentes 2 Operador de estúdio (gravação de áudio)(PcD) 1 Operador de extrusora de borracha e plástico 2 Operador de pá carregadeira 1 Operador de processo de produção 3 Operador de telemarketing ativo 3 Operador de telemarketing (operações híbridas) 6 Operador de vendas (lojas) 27 Padeiro 4 Peão de pecuária 1 Pedreiro 59 Pedreiro(PcD) 5 Peixeiro (comércio varejista) 1 Pintor de obras 9 Pintor de paredes 1 Pintor de veículos (reparação) 1 Pizzaiolo 2 Porteiro 1 Promotor de vendas 2 Recepcionista atendente(PcD) 2 Recepcionista atendente 3 Recepcionista de hotel 3 Recreador 1 Repositor – em supermercados(PcD) 2 Repositor de mercadorias 34 Repositor de mercadorias(PcD) 5 Salgadeiro 6 Secretária (técnico em secretariado – português) 5 Serrador de mármore 1 Serralheiro 3 Serralheiro de alumínio 1 Servente de limpeza 7 Servente de limpeza(PcD) 50 Servente de obras(PcD) 5 Servente de obras 46 Servente de pedreiro 9 Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 1 Soldador 1 Soldador mecânico 2 Supervisor comercial 1 Supervisor de cozinha 1 Supervisor de logística 1 Supervisor de vendas comercial 1 Tapeceiro de autos 1 Tapeceiro de veículos 1 Técnico de contabilidade 1 Técnico de manutenção elétrica 1 Técnico de manutenção eletrônica 1 Técnico de manutenção industrial 2 Técnico de refrigeração (fabricação) 3 Técnico de refrigeração (instalação) 4 Técnico eletricista 1 Técnico eletrônico em geral 1 Técnico em eletromecânica 1 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares 1 Técnico em saúde bucal 2 Técnico em segurança do trabalho 2 Técnico instrumentista (manutenção de instrumentos de medição e precisão) 1 Técnico mecânico em ar condicionado 1 Técnico químico – exclusive análises químicas 1 Técnico químico industrial 1 Telefonista 1 Topógrafo 1 Torneiro mecânico 2 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador rural 5 Tratorista florestal 1 Vendedor de informações comerciais(ESTÁGIO) 1 Vendedor de serviços 6 Vendedor interno 49 Vendedor porta a porta 3 Vendedor pracista 23 Vidraceiro 1 Vigia 2 Visual merchandiser 1 Vulcanizador de correias transportadoras 2 Zelador 1

AMAMBAI

TOTAL: 99 vagas

Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro

(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)

Acabador de mármore e granito 1 Analista contábil 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 4 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de arquitetura 1 Auxiliar de confeitaria 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de engenheiro da construção civil 1 Auxiliar de engenheiro da construção civil 2 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar financeiro 1 Biomédico 1 Capataz da exploração agrícola 1 Chapeador metalúrgico 1 Consultor de vendas 2 Consultor de vendas 1 Cozinheiro geral 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Encarregado de silos 1 Enfermeiro 1 Esteticista 1 Faxineiro 1 Faxineiro 1 Gerente de produção 4 Instrutor de cursos livres 1 Mecânico de automóveis e caminhões 1 Mecânico de automóveis e caminhões 1 Monitor externo de alarmes 1 Montador de móveis de madeira 1 Motorista de caminhão 2 Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) 1 Operador de retro-escavadeira 1 Pedreiro 2 Porteiro 1 Recepcionista secretária 1 Recepcionista secretária 1 Repositor de mercadorias 1 Repositor de mercadorias 1 Repositor de mercadorias 1 Representante comercial autônomo 2 Servente de pedreiro 1 Soldador 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2 Trabalhador da cultura de maçã 25 Trabalhador da manutenção de edificações 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vidraceiro 2 Vigilante 1

APARECIDA DO TABOADO

Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi

(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 11:50 / 13h30 às 16h30) (Horário de Brasília)

TOTAL: 03 vagas

Motorista entregador 1 Zelador 2

AQUIDAUANA

Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto

(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)

TOTAL: 54 vagas

Ajudante de acabamento de fundição 1 Analista contábil 2 Assistente administrativo 2 Assistente de compras 1 Atendente de farmácia – balconista 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 4 Auxiliar de magarefe 1 Borracheiro 1 Campeiro – na pecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Capataz na pecuária 1 Carregador de caminhão 1 Carregador e descarregador de caminhões 1 Churrasqueiro 1 Consultor de vendas 2 Copeiro 1 Desossador 1 Empacotador, a mão 1 Empacotador, a mão 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Estoquista 1 Estripador (matadouro) 1 Funileiro de veículos (reparação) 1 Limpador de pasto – na agropecuária 1 Lombador em matadouro 2 Magarefe 1 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de motocicletas 1 Mestre de siderurgia 1 Mocotozeiro em matadouro 1 Motorista carreteiro 1 Motorista de caminhão 1 Motorista entregador 2 Operador de pá carregadeira 1 Operador de tratamento residual 1 Selecionador de sucatas 1 Técnico de enfermagem 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Trabalhador rural 1 Trabalhador rural 1 Tratorista agrícola 1

BATAYPORÃ

Av. Brasil, 2064 – Centro

(67) 3443-2476 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)

TOTAL: 122 vagas

Auxiliar de lavanderia 1 Auxiliar de linha de produção 20 Auxiliar de operação 40 Cuidador de idosos 1 Desossador 20 Engenheiro civil 1 Motorista entregador 1 Operador de empilhadeira 1 Operador de fulão 1 Pedreiro 5 Pedreiro 4 Retalhador de carne 13 Servente de obras 10 Servente de obras 4

CAARAPÓ

Av. Pres Vargas, 861 – Centro

(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)

TOTAL: 48 vagas

Alimentador de linha de produção 5 Analista de recursos humanos 1 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 4 Balanceiro 2 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Empacotador, a máquina 1 Funileiro de manutenção 1 Mecânico de equipamentos industriais 1 Mecânico de instalações industriais (manutenção) 3 Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 3 Motorista de ônibus urbano 9 Operador de caldeira 4 Operador de processo de produção 1 Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) 3 Repositor de mercadorias 1 Soldador 2 Supervisor de materiais em almoxarifado 2 Técnico analista de qualidade 1

CASSILÂNDIA

Rua Antônio Batista de Almeida, 78-B. Izanópolis

(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)

TOTAL: 363 vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Ajudante de cozinha 10 Almoxarife 1 Analista de controle de qualidade 3 Analista de recursos humanos 1 Analista de recursos humanos 1 Assistente administrativo 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 1 Atendente de mesa 10 Atendente de padaria 1 Atendente de padaria 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 5 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 5 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de linha de produção 15 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 20 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 5 Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros 10 Auxiliar de pedreiro 9 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 6 Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas 2 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Auxiliar técnico florestal 10 Auxiliar técnico florestal 15 Carpinteiro 1 Cobrador externo 1 Cozinheiro geral 1 Eletricista auxiliar 1 Eletricista de instalações 1 Eletricista de manutenção industrial 1 Empacotador, a mão 2 Inspetor agrícola 1 Inspetor agrícola 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de manutenção de máquina industrial 2 Motorista de automóveis 1 Motorista de caminhão 15 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 15 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 5 Motorista de caminhão 4 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão-guincho pesado 8 Motorista de ônibus rodoviário 2 Operador de caixa 2 Operador de caixa 6 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de máquinas agrícolas 10 Operador de máquinas florestais (tratores) 10 Operador de máquinas florestais (tratores) 15 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de tráfego 8 Padeiro 1 Pedreiro 1 Recepcionista, em geral 1 Recepcionista, em geral 10 Repositor – em supermercados 1 Resgatista socorrista 8 Servente de pedreiro 10 Soldador 1 Técnico de enfermagem do trabalho 1 Técnico em fibras ópticas 3 Trabalhador agropecuário em geral 3 Trabalhador de extração florestal, em geral 15 Trabalhador de extração florestal, em geral 15 Tratorista agrícola 5 Tratorista agrícola 3 Vendedor – no comércio de mercadorias 1 Vendedor de comércio varejista 1 Vendedor interno 1 Vigia 1 Vigia 2 Vigilante 1 Vigilante 1

CHAPADÃO DO SUL

Avenida Onze, 1.000 – Paço Municipal – Centro

(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)

TOTAL: 413 vagas

Agenciador de cargas 1 Ajudante de obras 20 Ajudante de obras 10 Ajudante de obras 30 Ajudante de pintor 3 Ajudante de serralheiro 1 Assistente de prevenção de perdas 6 Assistente técnico florestal 3 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de armazenamento 5 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de montagem de transformadores 10 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 8 Carpinteiro 10 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 6 Consertador de pneus 8 Copeiro de hotel 2 Cozinhador de alimentos 2 Eletricista 5 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 5 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de manutenção em geral 4 Eletricista de manutenção em geral 4 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Eletrotécnico 4 Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4 Encarregado de manutenção 5 Engenheiro agrônomo 1 Engenheiro de segurança do trabalho 1 Estoquista 5 Faxineiro no serviço doméstico 1 Frentista 5 Lavador de carros 1 Lavador de veículos 2 Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 1 Mecânico de automóvel 2 Mecânico de manutenção de ar condicionado 1 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 10 Mecânico de máquina agrícola 5 Montador mecânico de máquinas agrícolas 5 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 10 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 4 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 4 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Office-boy 1 Operador de caixa 3 Operador de caixa 6 Operador de empilhadeira 1 Operador de máquinas agrícolas 6 Operador de máquinas agrícolas 1 Operador de máquinas florestais (tratores) 3 Operador de pá carregadeira 5 Operador de pá carregadeira 3 Operador de pá carregadeira 5 Operador de retro-escavadeira 5 Pedreiro 10 Pedreiro 2 Pintor industrial 4 Repositor – em supermercados 10 Repositor – em supermercados 8 Servente de obras 5 Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 5 Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 2 Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4 Soldador 5 Técnico agrícola 2 Técnico de enfermagem do trabalho 1 Técnico em açúcar e álcool 3 Técnico instrumentista 5 Técnico mecânico 4 Torneiro mecânico 5 Trabalhador agrícola polivalente 10 Trabalhador agrícola polivalente 6 Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 5 Trabalhador rural 3 Trabalhador rural 30 Tratorista agrícola 1 Tratorista agrícola 5 Vendedor interno 1 Vendedor pracista 1 Vidraceiro 1

CORUMBÁ

Rua 15 de Novembro, 32 – Centro

(67) 3907-5250 / (67) 3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 12h30)

TOTAL: 62 vagas

Açougueiro 2 Campeiro – na agropecuária 4 Caseiro 2 Caseiro (agricultura) 2 Cozinheiro de restaurante 1 Eletricista instalador de alta e baixa tensão 3 Fiscal de prevenção de perdas 2 Garçom 2 Gerente de recursos humanos 1 Inspetor de qualidade – nas indústrias 1 Mecânico de instalações industriais (manutenção) 3 Mecânico de manutenção de máquina industrial 1 Motorista carreteiro 4 Motorista carreteiro 6 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão leve 1 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 2 Operador de instalação de ar-condicionado 2 Operador de máquinas de construção civil e mineração 1 Operador de máquinas de mineração 2 Repositor de mercadorias 2 Soldador 2 Sondador – na mineração 5 Supervisor de manutenção industrial 1 Técnico de planejamento e programação da manutenção 1 Técnico eletricista 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Técnico mecânico 1 Técnico mecânico 1

COSTA RICA

Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro

(67)3247-5970/ 3247-4689 (segunda a sexta, das 7 às 17 h)

TOTAL: 121 vagas

Açougueiro 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Ajudante de pintor 1 Analista de laboratório químico 1 Assistente de prevenção de perdas 1 Assistente de vendas 1 Atendente balconista 1 Atendente de balcão 5 Atendente de padaria 1 Auxiliar administrativo 4 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de limpeza 1 Balconista de açougue 1 Borracheiro 1 Borracheiro 1 Caseiro 1 Eletricista 1 Eletricista 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Empacotador, a mão 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Encarregado de montagem 1 Enfermeiro 7 Lavador de veículos 1 Líder de manutenção mecânica 1 Mecânico de manutenção de automóveis 1 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 1 Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão-guindaste 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de câmaras frigoríficas 1 Operador de máquinas agrícolas 1 Operador de máquinas agrícolas 1 Operador de pá carregadeira 1 Operador de processo de produção 1 Operador de vendas (lojas) 1 Padeiro 1 Porteiro 2 Repositor de mercadorias 1 Repositor de mercadorias 1 Repositor de mercadorias 1 Soldador 1 Técnico agrícola 1 Técnico de telecomunicações (telefonia) 1 Técnico instrumentista 1 Técnico instrumentista 1 Técnico mecânico 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador agrícola polivalente 1 Vendedor interno 1 Vigia 8 Vigia 1

COXIM

Rua João Pessoa, 435 – Centro

(67)3291–6221/ 6831 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)

TOTAL: 29 vagas

Apontador de obras 1 Atendente balconista 1 Auxiliar de limpeza 1 Babá 1 Balconista 1 Caixa no comércio 1 Campeiro – na pecuária 3 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico arrumador 1 Lubrificador de máquinas 1 Mecânico eletricista de automóveis 1 Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes 10 Operador de escavadeira 2 Operador de motoniveladora 1 Operador de rolo compactador 2 Recepcionista de hotel 1

DOURADOS

Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto

(67) 3421-9031 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)

TOTAL: 563 vagas

Acabador de superfícies de concreto 2 Acompanhante de idosos 1 Açougueiro 2 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de cozinha 1 Ajudante de estruturas metálicas 1 Ajudante de motorista 1 Ajudante de obras 2 Ajudante de obras 1 Ajudante de reparador (telecomunicações) 1 Ajudante de serralheiro 1 Ajudante de serralheiro 2 Alinhador de direção 1 Alinhador de direção 1 Almoxarife 1 Armador de ferragens na construção civil 2 Armador de ferragens na construção civil 1 Assistente administrativo 1 Assistente de coordenação (concurso, avaliação, exame) 1 Assistente de vendas 5 Atendente balconista 2 Atendente balconista 1 Atendente balconista 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 2 Atendente de balcão de café 1 Atendente de lojas 7 Atendente de lojas 1 Atendente de padaria 2 Atendente de padaria 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 10 Auxiliar administrativo 3 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 20 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de armazenamento 1 Auxiliar de contabilidade 2 Auxiliar de costura 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de estoque 5 Auxiliar de limpeza 3 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 3 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 50 Auxiliar de linha de produção 5 Auxiliar de marceneiro 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Borracheiro 1 Camareira de hotel 1 Carpinteiro 1 Carregador de caminhão 3 Caseiro 1 Caseiro 1 Caseiro 1 Caseiro 1 Caseiro (agricultura) 1 Cerqueiro 1 Chefe de depósito 1 Chefe de serviço de limpeza 5 Churrasqueiro 1 Classificador de grãos 3 Colhedor de lavoura (exceto na floricultura, fruticultura e horticultura) 1 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga 1 Conferente de logística 3 Consultor de vendas 1 Consultor de vendas 2 Costureira em geral 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro geral 1 Cozinheiro geral 1 Eletricista 1 Eletricista de instalações 2 Eletricista de instalações industriais 1 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Eletricista de rede 6 Embalador, a mão 10 Empacotador, a mão 10 Empacotador, a mão 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Encanador 1 Encarregado eletricista de instalações 2 Engenheiro civil 1 Engenheiro mecânico automotivo 1 Estoquista 3 Estoquista 6 Estoquista 1 Fiel de depósito 1 Fiscal de pátio de usina de concreto 1 Fiscal de prevenção de perdas 1 Funileiro de automóveis (reparação) 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 1 Jardineiro 2 Lavadeiro, em geral 1 Lavador de roupa hospitalar 3 Lavador de roupas a maquina 1 Lavador de veículos 1 Lavador de veículos 2 Lavador de veículos 10 Marceneiro 1 Marceneiro 1 Marceneiro 1 Mecânico 1 Mecânico de manutenção de automóveis 1 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Mecânico de máquina agrícola 1 Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Montador de máquinas agrícolas 1 Montador de móveis de madeira 2 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Montador de pneus 1 Motofretista 1 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de ônibus rodoviário 4 Motorista de ônibus rodoviário 3 Motorista de ônibus urbano 3 Motorista de ônibus urbano 3 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 20 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Office-boy 1 Oficial de manutenção 1 Operador de caixa 4 Operador de caixa 3 Operador de caixa 1 Operador de caixa 3 Operador de empilhadeira 1 Operador de estação de tratamento de água e efluentes 1 Operador de fábrica de rações 3 Operador de instalação de ar-condicionado 1 Operador de máquina de dobrar chapas 2 Operador de máquinas agrícolas 1 Operador de máquinas agrícolas 2 Operador de máquinas de construção civil e mineração 1 Operador de máquinas florestais (colheitadeira) 3 Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) 1 Operador de processo de produção 50 Operador de rolo compactador 1 Operador de telemarketing receptivo 5 Padeiro 1 Pedreiro 3 Pedreiro 4 Pedreiro de concreto 2 Recepcionista atendente 1 Recepcionista atendente 1 Recepcionista secretária 1 Repositor – em supermercados 10 Repositor – em supermercados 2 Repositor – em supermercados 10 Representante comercial autônomo 2 Salgadeiro 2 Serralheiro 1 Serralheiro 1 Serralheiro 1 Serralheiro 1 Servente de limpeza 10 Servente de obras 6 Servente de obras 3 Soldador 1 Soldador mecânico 1 Subgerente de loja (operações comerciais) 1 Supervisor de compras 1 Técnico eletricista 1 Técnico em eletromecânica 1 Técnico em eletromecânica 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico químico 1 Torneiro mecânico 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador na operação de sistema de irrigação por aspersão (pivô central) 1 Trabalhadores de conservação de rodovias 1 Trabalhadores de conservação de rodovias 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 3 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 1 Vendedor porta a porta 4 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 2 Vendedor pracista 20 Zelador 1

ELDORADO

Av. Brasil, 1188 – Centro

(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)

TOTAL: 10 vagas

Auxiliar de linha de produção 10

GUIA LOPES DA LAGUNA

Rua Macias Barbosa, 3061

(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)

TOTAL: 08 vagas

Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Copeiro 1 Cozinheiro geral 1 Rasteleiro de asfalto 1 Servente de obras 2 Vendedor porta a porta 1

IGUATEMI

Rua José Moreira, 62 – Centro

(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)

TOTAL: 83 vagas

Auxiliar de linha de produção 15 Auxiliar de linha de produção 8 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Carpinteiro (obras) 3 Desossador 2 Magarefe 1 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Monitor agrícola 1 Operador de empilhadeira 1 Trabalhador da cultura de maçã 50

ITAQUIRAÍ

Av. Industrial, 1400 – Centro

(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h)

TOTAL: 16 vagas

Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 2 Coletor de lixo 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 2 Operador de estação de tratamento de água 1 Operador polivalente da indústria têxtil 5 Supervisor administrativo de escritório 1 Técnico agrícola 1 Técnico em segurança do trabalho 2

IVINHEMA

Av. Panamá, 14 – Centro

(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)

TOTAL: 132 vagas

Ajudante de cozinha 1 Ajudante de obras 40 Assistente administrativo 3 Atendente de padaria 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de padeiro 1 Caixa (supermercado) 1 Carpinteiro 20 Eletricista 5 Emissor de passagens no transporte rodoviário 1 Empacotador, a mão 1 Motorista de automóveis 2 Motorista de caminhão 3 Motorista de ônibus urbano 11 Operador de máquinas agrícolas 2 Operador de retro-escavadeira 1 Pedreiro 20 Repositor – em supermercados 1 Repositor – em supermercados 1 Soldador 10 Vigia noturno 2

JARDIM

Rua Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão

(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 11h00 / 13 às 17h)

TOTAL: 43 vagas

Ajustador mecânico de manutenção 5 Borracheiro 1 Camareiro de hotel 2 Caseiro 1 Caseiro 1 Cozinheiro geral 1 Empacotador, a mão 2 Empacotador, a mão 2 Empacotador, a mão 6 Operador britador 5 Operador multifuncional de tratamento térmico 2 Recepcionista atendente 2 Servente de obras 6 Técnico de contabilidade 1 Torneiro mecânico 1 Tratorista agrícola 1 Tratorista agrícola 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor porta a porta 1

MARACAJU

Rua Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro

(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h/13 às 17h)

TOTAL: 46 vagas

Açougueiro 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Analista de recursos humanos 1 Assistente administrativo 1 Atendente balconista 1 Atendente de lojas 2 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de mecânico de autos 1 Caseiro 1 Consultor de vendas 1 Cortador de metais 1 Cozinheiro geral 1 Empacotador, a mão 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico arrumador 1 Frentista 2 Instrutor educacional 1 Lavador de veículos 1 Marmorista (construção) 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Montador instalador de acessórios 1 Motorista de caminhão 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Profissional de educação física na saúde 1 Profissional de educação física na saúde 1 Repositor de mercadorias 3 Soldador 1 Técnico agrícola 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Vendedor interno 1

MIRANDA

Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro

(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)

TOTAL: 54 vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 3 Monitor agrícola 5 Trabalhador da cultura de maçã 46

NAVIRAÍ

Avenida Campo Grande, 328 – Centro

(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 11h00 / 13 às 17h)

TOTAL: 93 vagas

Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de reparador (telecomunicações) 1 Arrumador de prateleiras – em supermercados 1 Arrumador de prateleiras – em supermercados 1 Arrumador de prateleiras – em supermercados 1 Arrumador de prateleiras – em supermercados 1 Arrumador de prateleiras – em supermercados 1 Atendente de lojas 4 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de estoque 2 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) 1 Auxiliar técnico de montagem 1 Balconista 2 Balconista 1 Contador 1 Eletricista de manutenção industrial 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Encarregado de obras 2 Engenheiro de produção 1 Estoquista 1 Mecânico de motonetas 1 Montador de acessórios 2 Montador de estruturas metálicas 1 Motorista de caminhão 2 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de drone 1 Pedreiro 3 Promotor de vendas 1 Representante comercial autônomo 4 Retalhador de carne 15 Vendedor interno 1 Vendedor interno 6 Vendedor interno 3 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor pracista 4

NOVA ALVORADA DO SUL

Antônio Carlos Barbosa, 1.195 – Bloco 04 – Vila Clotilde

(67)3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)

TOTAL: 43 vagas

Ajudante de eletricista 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de mecânico de autos 3 Auxiliar de pintor de automóveis 2 Auxiliar de vidraceiro 1 Borracheiro auxiliar 2 Canavieiro 5 Carregador de caminhão 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 2 Funileiro de automóveis (reparação) 2 Lavador de veículos 1 Masseiro (massas alimentícias) 1 Mecânico de veículos 1 Moageiro 1 Montador instalador de acessórios 1 Motorista de caminhão 10 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Operador de caixa 4 Operador de implementos agrícolas 1 Recepcionista de hotel 1 Vendedor interno 1

NOVA ANDRADINA

R.Valter Hubacher, 1368 – Centro

(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)

TOTAL: 122 vagas

Açougueiro 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de serralheiro 2 Assistente de laboratório industrial 1 Atendente de padaria 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de linha de produção 10 Auxiliar de linha de produção 8 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 5 Balconista de açougue 2 Borracheiro 1 Carpinteiro 1 Copeiro 3 Cortador de carne em matadouro 5 Cortador de chapas de madeiras 5 Cozinheiro geral 1 Desossador 4 Eletricista de manutenção industrial 1 Eletricista de manutenção industrial 1 Empacotador, a mão 2 Empacotador, a mão 2 Engenheiro agrônomo 1 Estoquista 1 Guincheiro 1 Lubrificador de máquinas 1 Mecânico de motocicletas 1 Motorista de caminhão 5 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 6 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de caldeira 1 Operador de máquinas do acabamento de couros e peles 5 Operador de motobomba 2 Pintor de automóveis 1 Repositor – em supermercados 1 Soldador 3 Supervisor de exploração agrícola 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 2 Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar 5 Trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros 6 Trabalhador do plantio e trato de árvores ornamentais 1 Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles 11 Tratorista agrícola 2

PARANAÍBA

Praça da República, s/n – Centro

(Piso superior do shopping)

(67)3503-1005 ( de segunda a sexta, das 7 às 13 horas)

TOTAL: 59 vagas

Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de expedição 2 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 5 Auxiliar de linha de produção 20 Colhedor de cana-de-açúcar 16 Consultor de vendas 2 Operador de caixa 2 Pedreiro 7 Técnico em segurança do trabalho 1

PONTA PORÃ

Rua 7 de Setembro, 551 – Centro

(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)

TOTAL: 39 vagas

Alinhador de direção 1 Assessor de microcrédito 1 Atendente de lojas 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 10 Auxiliar técnico eletrônico 1 Churrasqueiro 1 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Desenhista de páginas da internet (web designer) 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Encarregado de manutenção 1 Engenheiro de produção 1 Faxineiro no serviço doméstico 1 Jardineiro 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de máquina agrícola 1 Montador instalador de acessórios 1 Motorista de caminhão 2 Motorista de ônibus urbano 2 Motorista entregador 1 Operador de motoniveladora 1 Operador de retro-escavadeira 1 Pedreiro 1 Recepcionista, em geral 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1

RIO BRILHANTE

Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro

(67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)

TOTAL: 26 vagas

Açougueiro 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Almoxarife 1 Atendente balconista 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de limpeza 1 Balconista de açougue 1 Eletricista 1 Eletricista 1 Eletricista auxiliar 1 Encanador 1 Instalador de equipamentos de comunicação 1 Mecânico de instalações industriais (manutenção) 1 Mestre de obras 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de ônibus urbano 2 Operador de caixa 1 Operador de máquinas agrícolas 1 Operador de processo de produção 1 Pedreiro 1 Pedreiro 1 Recepcionista atendente 1 Servente de pedreiro 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Torneiro mecânico 1

RIO VERDE DE MATO GROSSO

Av. Enrico Sebastião Ferreira, 930- Centro

(67) 3292-5932 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)

TOTAL: 53 vagas

Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 2 Ajudante de obras 5 Almoxarife 1 Armazenista 1 Atendente balconista 1 Atendente de padaria 2 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de pedreiro 1 Barbeiro 1 Caixa (supermercado) 4 Campeiro – na pecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Caseiro (agricultura) 1 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cozinheiro geral 1 Cozinheiro geral 1 Cozinheiro geral 1 Eletricista auxiliar 1 Empacotador, a mão 2 Encarregado de obras 1 Garçom 1 Jardineiro 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 2 Recepcionista de hotel 1 Repositor de mercadorias 4 Trabalhador de pecuária polivalente 1 Trabalhador de pecuária polivalente 1 Trabalhador rural 2 Trabalhador rural 1 Vendedor – no comércio de mercadorias 1 Vendedor – no comércio de mercadorias 2

SÃO GABRIEL DO OESTE

Rua Martiniano Alves Dias, 1.211 – Centro

(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às 11 h/13 às 17 h)

TOTAL: 28 vagas

Ajudante de eletricista 1 Atendente de bar 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de lavanderia 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 1 Banhista de animais domésticos 1 Entregador de gás (ajudante de caminhão) 1 Frentista 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de caixa 1 Operador de processo de produção 3 Operador de processo de produção 5 Operador de sistema de climatização 1 Porteiro 1 Recepcionista, em geral 1 Recepcionista secretária 1 Vendedor interno 1

SIDROLÂNDIA

Rua Santa Catarina, 750, Centro

(67) 3272 – 1960(segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)

TOTAL: 113 VAGAS

Adesivador 1 Ajudante de obras 20 Analista de marketing 2 Assistente de engenharia (construção civil) 1 Atendente balconista 1 Atendente de farmácia – balconista 4 Auxiliar administrativo 20 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Carpinteiro 10 Caseiro 1 Coordenador de obras (construção civil) 2 Cozinheiro geral 1 Eletricista de manutenção industrial 10 Engenheiro civil 1 Farmacêutico 3 Funileiro de veículos (reparação) 1 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 1 Motorista de ônibus urbano 3 Motorista entregador 1 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 2 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 5 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de caixa 3 Pedreiro 1 Promotor de vendas especializado 1 Repositor – em supermercados 3 Servente de obras 8 Supervisor de vendas comercial 1

SONORA

Rua Maranhão, 127 – Centro

(67) 3254-2778 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)

TOTAL: 01 VAGA

Pedreiro 1

TRÊS LAGOAS

Rua Munir Thomé, 86 – Centro

(67)3929-1938/3929-1937/ 3929-1936 (segunda a sexta, das 7 às 11 h / 13 às 17 h)

TOTAL: 289 vagas

Açougueiro 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 4 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de reflorestamento 15 Assistente administrativo 1 Assistente de engenharia (construção civil) 6 Atendente de lojas 5 Atendente de serviço odontológico 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 16 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de linha de produção 8 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de logistica 3 Auxiliar de logistica 4 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de padeiro 1 Camareira de hotel 5 Camareira de hotel 2 Camareira de hotel 1 Campeiro – na agropecuária 1 Caseiro 1 Chefe de cozinha 4 Controlador de pragas 1 Cozinheiro geral 1 Desenhista projetista mecânico 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de manutenção em geral 1 Eletrotécnico 3 Empacotador, a mão 3 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Funileiro de veículos (reparação) 1 Greidista 1 Jardineiro 2 Lavador de veículos 1 Lavador de veículos 1 Líder de conservação de vias permanentes 1 Mecânico de manutenção de ar condicionado 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 2 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Mecânico de motor a diesel 1 Mecânico de refrigeração 3 Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel 1 Mecânicos de veículos automotores 1 Motorista carreteiro 10 Motorista carreteiro 15 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista de ônibus urbano 4 Motorista de ônibus urbano 2 Motorista entregador 1 Nutricionista 1 Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações 2 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 4 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 7 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 2 Operador de caixa 6 Operador de caixa 5 Operador de caixa 1 Operador de caixa 8 Operador de caixa 12 Operador de empilhadeira 1 Operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água 1 Operador de jato abrasivo 4 Operador de pá carregadeira 2 Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) 1 Pedreiro 3 Pedreiro 10 Pedreiro 8 Pesquisador de preços 1 Pintor de obras 4 Recepcionista atendente 1 Repositor – em supermercados 10 Repositor – em supermercados 1 Servente de limpeza 5 Servente de obras 1 Servente de obras 8 Servente de obras 3 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento agropecuário florestal 3 Técnico em eletromecânica 1 Técnico florestal 1 Torneiro mecânico 1 Vendedor – no comércio de mercadorias 2 Vendedor – no comércio de mercadorias 2 Vendedor – no comércio de mercadorias 1 Vendedor interno 1

