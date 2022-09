Dia Municipal da Síndrome de Down é incluído no calendário municipal

A Câmara Municipal aprovou ontem (20), em segunda discussão, o Projeto de Lei 10.609/21, que institui o Dia Municipal da Síndrome de Down em Campo Grande. A data será comemorada no dia 21 de março.

A proposição do vereador Dr. Victor Rocha já havia sido aprovado em primeira votação na sessão do dia 15 deste mês. A partir da segunda aprovação, a data será incluída no calendário oficial da capital.

Outras propostas

Os vereadores também aprovaram o projeto de lei complementar 835/22, de autoria da Mesa Diretora e assinado também pelos vereadores Dr. Victor Rocha e Clodoilson Pires, que altera dispositivo da lei complementar 74/05. A proposta retirou templos religiosos da lista de edificações que deverão estar a uma distância de, no mínimo, 100 metros de postos de combustíveis.

Também foi aprovada, em regime de urgência, sete projetos de decretos legislativos para a concessão de títulos de Visitante Ilustre, seis deles a ex-atletas que irão participar, no dia 24 de setembro, do 7º “Jogo com os Craques”; além do General do Exército, Walter Souza Braga Netto, candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro (PL).

