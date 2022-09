Grades de meio-fio furtadas geram prejuízo e insegurança em Dourados

Os furtos das grades do meio-fio vazado, conhecidas popularmente como “bocas de lobo”, têm sido constantes, principalmente na área central de Dourados. Nos últimos dias se notou que a prática também se estendeu aos bairros.

As grades de ferro garantem a segurança dos pedestres e condutores de veículos que trafegam pelas ruas. Além do fator de proteção, elas impedem que objetos indesejados cheguem a entupir o canal de escoamento de águas pluviais.

“Esses furtos tem preocupado nosso setor, precisamos contar com a ajuda da população em denunciar essa prática, temos registrados inúmeros locais da cidade com falta da grade na boca de lobo. Como são diversos os tamanhos do meio fio vazado, fica difícil a reposição imediata, uma vez que tem sido necessário fazer sob medida”, explica o secretário da Sensur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), Romualdo Diniz Salgado Júnior.

Além do prejuízo para o erário público, esse tipo de crime coloca em risco a integridade dos cidadãos. A população douradense pode fazer a denúncia por meio dos telefones 190 da Polícia Militar ou 153/199 da Guarda Municipal de Dourados.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.