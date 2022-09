Corpo de Bombeiros combate novos focos de incêndios no Pantanal

Mais uma equipe de combate a incêndio florestal, composta por cinco militares, foi acionada na noite de ontem (20) com a missão de levar equipamentos e prestar apoio a outras duas equipes. Elas combatem incêndios há alguns dias e evitam o progresso das chamas na região do Porto da Manga.

Como informado anteriormente pelo Comando da Operação Pantanal 2022, o local é de difícil acesso o que obriga os militares a realizarem grandes deslocamentos, tanto por terra quanto por água. O Corpo de Bombeiros busca o combate direto das chamas. Entretanto, existem muitas dificuldades. As viaturas, mesmo sendo 4×4, acabam atolando e/ou tendo avarias como pneus furados, aumentando o nível de complexidade dos deslocamentos aos focos georreferenciados pelos satélites.

Na noite de ontem, as equipes conseguiram controlar os incêndios, porém, devido a uma súbita mudança climática, os ventos quase dobraram de velocidade, o que provocou o surgimento de novos focos de incêndio na região. As queimadas só foram controladas totalmente graças a chuva que caiu durante a madrugada e a manhã de hoje.

Operação Pantanal

As ações fazem parte da Operação Pantanal, que tem o objetivo de monitorar e realizar atividades preventivas em todo o Pantanal sul-mato-grossense, com guarnições avançadas na Serra do Amolar e nos municípios de Coxim, Porto Murtinho e Aquidauana.

Atualmente, o Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul tem mais de 100 profissionais mobilizados para atender toda a extensão do território pantaneiro, em atividades de monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestais.

