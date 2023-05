Deputado Rodolfo Nogueira dá sugestão de novela para Rede Globo

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) usou a tribuna da Câmara dos Deputados para sugerir que a Rede Globo de Televisão produza novela retratando “a verdade”. “Rede Globo mais uma vez tirando a honra de pessoas do bem. Agora é a vez do homem do campo. Essa nova novela, Terra e Paixão, de maneira astuta, pretende colocar o cidadão contra o produtor rural. Por que essa emissora não mostra a realidade dos fatos? Por que não mostra quem são os verdadeiros vilões, os verdadeiros invasores de terras alheias? Faz uma novela sobre a verdade, sobre o MST! Esses são os verdadeiros criminosos que tem tirado a paz do campo”, declarou Nogueira.

A nova novela da emissora coloca um produtor rural “poderoso” como o vilão da trama. Esse “vilão” busca tomar terras de outra personagem. Essa personagem, que é uma mulher, acaba tendo seu esposo morto em confronto devido a esse conflito de terras. A novela será passada em meio a um cenário em que Lula está sendo considerado o inimigo número 1 do agronegócio.

Liderança do MST, maior movimento de invasores de terras alheias, João Pedro Stédile esteve com Lula em viagem à China. Para a bancada do agro, na Câmara dos Deputados, que conta com, aproximadamente, 350 integrantes, a ida de Stédile à China é um “desaforo” para a categoria. Requerimento foi apresentado para que fossem esclarecidos os motivos da presença do líder do MST na comitiva presidencial.

Diante de tantos conflitos, de acordo com o deputado, não seria coerente a emissora se deixar ser usada para militar em favor de um governo que “elegeu o agronegócio como seu inimigo número um”.

