Rodolfo Nogueira participa da abertura da 43ª ExpoCam

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) participou da abertura oficial da 43ª ExpoCam 2023 (Exposição Agropecuária de Camapuã) nesta última quarta-feira (10), no Parque de Exposições Domingos Rodrigues Ferreira, em Camapuã (MS). O evento, que vai até o próximo domingo, dia 14 de maio, com encerramento às 23 horas, terá entrada franca ao público.

Nogueira participou no ano passado e nesse ano, pelo carinho que tem pela cidade, ele se fez presente, mas agora como deputado federal e em um de seus discursos, o parlamentar reforçou seu compromisso com Camapuã.

Nogueira já foi produtor de gado em Camapuã, considerada a Capital do bezerro de qualidade. “Quero parabenizar o presidente da Acricam, Paulinho Valcanaia pelo sucesso da feira, pela organização, quero parabenizar a Prefeitura Municipal pelo apoio, por essa feira tão importante para o município de Camapuã”, afirmou Nogueira.

De acordo com o presidente da Acricam, a expectativa para a feira deste ano é alta. “Queremos trazer de volta o concurso do laço comprido e movimentar o parque de exposição durante todos os dias de evento”.

Compradores de gado de várias regiões do país são esperados para a exposição.

