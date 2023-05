Dia das Mães deve movimentar R$ 145 milhões em Campo Grande

O Dia das Mães é definitivamente uma das principais datas do varejo. Este ano, o Dia das Mães deve movimentar R$ 145.059.666,00 em Campo Grande, sendo R$ 71.974.285,00 em compras de presentes e R$ 73.085.381,00 em comemorações. A expectativa é 60% maior que do ano passado, quando se prospectou a venda de R$ 87.462.285,00 em presentes e comemorações (com atualização do IPCA).

“Temos uma data forte do varejo e uma expectativa excelente de vendas. É hora de investir no negócio, deixar a vitrine bonita, preparar promoções e deixar tudo pronto para aproveitar a data festiva, comemorar em família e e atingir a projeção de vendas”, diz o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila.

Outra boa notícia é que 64,31% dos consumidores pretendem pagar à vista pelos presentes e comemorações. Outros 35,48% vão utilizar algum tipo de parcelamento (cartão ou boleto) e 3,93% deve pagar parte à vista e parte parcelada.

Roupas (27,75%), perfumes e cosméticos (21,17%), calçados (16,74%), bolsas e acessórios (13,23%) e flores (6,87%) estão na lista de presentes. 82,26% preferem fazer as compras presencialmente e 16,60% vou optar por compras on-line.

A Pesquisa Sazonal de Intenção de Compras do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e do Sebrae MS tem uma margem de confiança de 5% a 7% e ouviu 1.981 consumidores entre os dias 27 de março e 2 de abril nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas.

