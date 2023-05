Motoristas de aplicativo vão parar na segunda-feira

Os motoristas de aplicativos como Uber e 99 Pop, agendaram para a próxima segunda-feira (15) uma paralisação em todo o Brasil. O presidente da Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motorista Autônomo de Mato Grosso do Sul (APPLIC/MS), Paulo Pinheiro, explicou que o principal ponto dessa paralisação é a taxa cobrada pelos aplicativos.

A categoria denuncia que existe um descaso por parte das prefeituras e governos estaduais e federal . “Acredito que, não somente a reinvindicação de nós aqui de Mato Grosso do Sul, como de todo o Brasil, é com relação a essa porcentagem que é cobrada dos motoristas, que hoje em dia não faz sentido”, comentou.

“Não tem como você passar 25%, as vezes até 40% do ganho para o aplicativo, dependendo do horário, da tarifa dinâmica, chega até quase 40%, isso é um absurdo, sendo que hoje a plataforma só entra com o aplicativo, o restante é tudo do motorista”, explicou. Pinheiro ainda explica que as taxas não condizem com os gastos das empresas, já que elas só disponibilizam o aplicativo e as despesas saem do bolso do motorista.

