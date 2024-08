Deputado Gerson Claro solicita pavimentação em rodovia no município de Sidrolândia

Obras de pavimentação visam mais segurança para mais de 3.500 famílias de produtores e assentados.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro apresentou nesta terça-feira (20) uma indicação solicitando pavimentação asfáltica do trecho que liga a rodovia municipal Adão Claro (MS 162 a MS 455) a Agrovila Capão Bonito I, no município de Sidrolândia.

A rodovia já está em fase final de pavimentação e com a indicação apresentada, é pedida a inclusão do trecho, que se encontra em péssimo estado de conservação, e está prejudicando o deslocamento diariamente. A solicitação é um pedido urgente, visando garantir melhores condições de tráfego e proporcionar mais segurança para mais de 3.500 famílias de produtores e assentados.

De acordo com a justificativa do deputado Gerson Claro, com assinatura dos deputados Zeca do PT e Paulo Corrêa, com a pavimentação do trecho será possível melhorar a infraestrutura, oferecer melhores condições para os produtores, para os motoristas escolares, para os professores e demais trabalhadores que utilizam a rodovia. Assim como contribuir para o desenvolvimento econômico e social do estado.

A indicação foi aprovada e será encaminhada para a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística – SEILOG, para a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

