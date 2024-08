Homem é encontrado morto em terreno baldio em Dourados

Até o momento não se sabe ao certo a causa da morte, mas os policiais deduzem ter sido por causa naturais após ingestão de bebidas alcoólicas

Na tarde de hoje (20), um homem ainda não identificado foi encontrado morto debaixo de um pé de manga, em um terreno baldio na na Rua Cornélia Cerzósimo de Souza, entre a Joaquim Teixeira Alves e a Avenida Marcelino Pires, Bairro Jardim Clímax, em Dourados.

Os moradores foi quem encontraram o corpo do homem que estava em estado avançado de decomposição, e acionaram os policiais. Segundo informações a vítima aparenta ser um indígena.

Até o momento não se sabe ao certo a causa da morte, mas os policiais deduzem ter sido por causa naturais após ingestão de bebidas alcoólicas.

