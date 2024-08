IEL-MS inseriu mais de 3,1 mil estagiários no mercado no primeiro semestre de 2024

No último domingo ( 18), foi comemorado o Dia do Estagiário, data escolhida por também marcar a criação da Lei do Estágio, em 1977.

Ao longo das décadas, o IEL (Instituto Euvaldo Lodi) ajudou mais de 1,5 milhão de estudantes a encontrarem o estágio ideal.

Só no primeiro semestre deste ano, a rede IEL inseriu mais 50 mil estagiários no mercado, sendo 3,1 mil no Mato Grosso do Sul. Nos últimos cinco anos, a instituição também formalizou mais de 12,7 mil Termos de Compromisso de Estágio (TCE).

“O estágio é um ato educacional que também proporciona a primeira percepção de como funciona o

mundo do trabalho. Nesse período, além de aprofundar conteúdos técnicos, o estudante começa a

aperfeiçoar soft skills altamente relevantes. E para o número de estagiários no mercado ser crescente, é

importante que as empresas mantenham os métodos de inserção atualizados, considerando os

comportamentos, as atitudes e os aspectos socioemocionais dos estudantes de hoje em dia”, afirma o

superintendente do IEL, Paulo Mól.

