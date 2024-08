Mutirão de limpeza é realizado na casa de morador no Jardim Tv Morena

Um mutirão de limpeza foi realizado nesta quinta-feira(15), na casa do morador José Fernandes da Silva, de 54 anos, preso há dois dias por acumular lixo e incomodar a vizinhança. O homem já é conhecidos pelos moradores nas proximidades pelos transtornos há mais de anos.

O mutirão da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) contou com 25 trabalhadores na na casa localizada na rua Planalto, no bairro Jardim TV Morena. Para realizar a limpeza, os funcionários desempenharam atividades na área externa e interna da casa, além de contar com máquinário de dois caminhões e duas retroescavadeiras. O trecho, entre as ruas Geraldo Agostinho Ramos e a Pongai, foi fechado com cones para as equipes trabalharem.

No local, tambémestiveram auditores fiscais da Vigilância de Saúde Ambiental, Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e policiais da Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

Sobre a prisão do homem, a polícia informou que as atitudes deixam a integrididade física de vizinhos e transeuntes sujeitas a riscos, além do perigo da transmissão de doenças como leishmaniose e dengue.

