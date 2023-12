Deputado Federal do RJ Tarcísio Motta, denuncia boicote ao ato de fomento à cultura

No cenário político e cultural brasileiro, o Deputado Federal pelo PSOL RJ, Tarcísio Motta, vem a público expor um preocupante boicote que tem prejudicado o avanço de importantes iniciativas em prol da cultura nacional. Em um discurso contundente, o parlamentar, que representa o PSOL no Rio de Janeiro, destacou a resistência enfrentada por um projeto fundamental para o setor cultural.

Tarcísio Motta ressaltou sua atuação na defesa da cultura nacional, reforçando a importância de considerar a cultura como um direito e, consequentemente, como uma política pública. No entanto, o deputado revelou um impasse que tem comprometido a tramitação de um projeto crucial para a cultura brasileira, conhecido como “marco do fomento à cultura”.

O deputado foi relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no ano passado, onde foi aprovado. Contudo, ele denunciou que a extrema direita, representada principalmente pelo Partido Liberal (PL), está utilizando artifícios para obstruir a continuidade do debate sobre a regulamentação do financiamento à cultura.

Ele afirma:

“Fizeram um recurso e não deixam esse recurso ser votado em plenário. É um absurdo, eu quero aqui denunciar que esse recurso movido sobretudo pelo PL, pelo Partido Liberal, está impedindo que a gente avance num debate sobre a regulamentação do financiamento à cultura, prejudicando e milhares de produtores e de artistas pequenos produtores e artistas que recebem poucos recursos nos municípios país a fora porque o marco do regulatório do fomento a cultura segue paralisado”

Segundo Tarcísio Motta, um recurso movido pelo PL impede que o projeto seja levado ao plenário para votação. Essa estratégia, segundo o deputado, está prejudicando milhares de produtores e artistas em todo o país, especialmente aqueles que atuam em municípios com recursos culturais mais limitados.

O deputado classificou a situação como um absurdo, destacando que o partido de oposição está impedindo a continuidade da política cultural ao não permitir a votação do recurso em plenário. Ele apontou que essa manobra está paralisando o marco regulatório do fomento à cultura, impedindo avanços importantes e impactando negativamente o cenário cultural brasileiro.

A denúncia de Tarcísio Motta ressalta a necessidade de superar obstáculos políticos para garantir o desenvolvimento e fortalecimento da cultura no Brasil. O debate sobre a regulamentação do financiamento à cultura, segundo o deputado, é essencial para o setor e para todos os envolvidos, desde pequenos produtores até artistas que desempenham um papel vital na riqueza cultural do país.