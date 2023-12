Espetáculo de dança “Alice no país das maravilhas” é cancelado em Três Lagoas devido a problema com figurino dos alunos

Último espetáculo de final de ano da Diretoria de Cultura de Três Lagoas foi cancelado. Houve problema com os figurinos dos alunos que fariam a apresentação no domingo(17).

Em nota a prefeitura da cidade informou que não compactua com irregularidades e que não aconselha pagamentos de valores envolvendo pais e servidores municipais. O professor de dança envolvido no caso foi exonerado.

A prefeitura pediu desculpas aos alunos e pais pelos transtornos. Uma nova data será avaliada para que a apresentação possa acontecer.

