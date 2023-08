Deputado Dagoberto afirma compromisso com emenda para a implantação do curso de direito na UEMS Moreninha I

Durante a reunião realizada nesta segunda- feira (15) na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, foi discutida a implantação do curso de Direito na UEMS unidade Moreninha, oficializando-se a oferta do curso a partir de 2024.

Durante o evento, o Vereador Júnior Coringa entregou ao Deputado Feder Dagoberto Nogueira (PSDB) um ofício de solicitação de emenda para a construção da sede da UEMS Moreninha e enalteceu o parlamentar pelos esforços e dedicação para concretizar a implantação da unidade.

“Esse homem aqui abraçou Moreninhas, e eu fico admirado com o Dagoberto todos os dias, porque, quando vou ao gabinete dele, percebo a empolgação com que ele fala sobre Moreninhas. E eu vou conceder o título de cidadão moreniense a Dagoberto.”

Com a implantação do polo, a UEMS Moreninha ofertará o curso de Direito a partir de 2023, com 40 vagas para o primeiro semestre do próximo ano.

O Deputado Dagoberto reforçou a necessidade do polo na região, pois quem é da região sabe como é difícil se locomover até o polo principal.

“Como as pessoas vão sair daqui e ir para lá? É impossível. Eu, o Beto e toda a bancada federal entregamos recursos substanciais todos os anos para ver a universidade estadual crescer.”

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está presente no Estado há 30 anos, oferecendo diversos cursos em 28 municípios. O polo Moreninhas, implantado neste ano de 2023, oferece os cursos de História e Administração Pública no período noturno.

Estiveram presentes na reunião o deputado Dagoberto Nogueira, um dos idealizadores da implantação do polo no bairro, Eduardo Francisco de Oliveira, diretor da escola onde o polo funciona no período noturno, o Professor Laercio (reitor da UEMS), Hélio Daher (Secretário Estadual de Educação) e lideranças da região.

