Apagão Nacional: Queda de energia afeta diversas regiões do país

Uma queda drástica no fornecimento de eletricidade em várias regiões do Brasil surpreendeu o país na manhã desta terça-feira (15), conforme relatos de escassez de energia rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Em nota o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que o apagão teve início por volta das 8h30 (horário de Brasília), resultando em uma significativa queda de carga de pelo menos 16 mil megawatts (MW). Até o momento da declaração, cerca de 6 mil MW já haviam sido restabelecidos ao Sistema Interligado Nacional (SIN), trazendo um alívio parcial para as regiões afetadas.

A interrupção abrupta do fornecimento de energia se estendeu por diversas regiões estratégicas do país, causando perturbações significativas no cotidiano das pessoas e das atividades comerciais.

Em algumas regiões centrais de Campo Grande, a energia caiu por alguns minutos, mas foi recuperada rapidamente.

A interrupção do fluxo de energia foi atribuída pela ONS à abertura da interligação Norte/Sudeste, ocorrida exatamente às 8h31. As causas precisas dessa ocorrência ainda estão sob investigação, mas as autoridades estão empenhadas em determinar os fatores que levaram a esse evento inesperado. Enquanto a apuração segue em andamento, a recomposição do fornecimento de energia já foi iniciada em todas as regiões afetadas.

MS

De acordo com a Energisa, o evento externo afetou o suprimento de energia em várias localidades do Brasil, desencadeando ações preventivas determinadas ONS. Como medida de proteção, a interrupção controlada do fornecimento de energia elétrica foi implementada nas regiões sob sua concessão. Entre as distribuidoras pertencentes ao Grupo Energisa, as operações da Mato Grosso do Sul, Minas Rio, Sul-Sudeste e Paraíba conseguiram restabelecer o fornecimento de energia elétrica à normalidade.

No entanto, o processo de normalização ainda está em andamento em outras regiões atendidas pelo Grupo Energisa. As distribuidoras Energisa Rondônia, Acre, Tocantins, Mato Grosso e Sergipe continuam trabalhando para restabelecer a energia elétrica aos seus consumidores.

Na área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, a restauração do fornecimento de energia elétrica ocorreu de maneira gradual. A interrupção, que teve início às 8h30, foi progressivamente normalizada até às 8h57.

Ainda em nota, os municípios que sofreram uma interrupção completa no fornecimento de energia elétrica incluem Corumbá, Bodoquena, Itaquirai, Fátima do Sul, Vicentina e Laguna Caarapã. Por outro lado, as cidades que foram impactadas parcialmente pela interrupção são Coxim, Aparecida do Taboado, Miranda, Dourados, Caarapó, Jardim e Rio Brilhante. Nas áreas rurais, os municípios de Eldorado, Ivinhema e Bonito também foram afetados.

Internet

Nas redes sociais, consumidores de diversas partes do Brasil afirmaram a falta de energia em suas casas. Palavras como “Apagão”, “o Brasil todo” e “Blackout” ficaram nos assuntos mais comentados nas redes. Confira alguns relatos;

Curiosidades sobre o #apagao: Sabe pq Roraima é o único estado que não sofreu com apagão? É porque Roraima é o único estado brasileiro que não está integrado ao SIN (Sistema Interligado Nacional) tendo seu abastecimento feito parcialmente pela Venezuela. — Luciana B. 🦋 (@Luciana_BentoS) August 15, 2023