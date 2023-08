Shopping é cenário para gravação de dois DVD’s em setembro em Campo Grande

O primeiro show acontece no dia 1° de setembro e marca a gravação do DVD da dupla Bruno e Marrone. Os cantores gravaram um vídeo especial, convidando a população de Campo Grande. A gravação acontece no shopping Bosque dos Ipês.

Os artistas prometem relembrar os maiores sucessos e apresentam músicas inéditas no novo projeto. A segunda gravação acontece no dia 30 de setembro e também acontece no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

O cantor Fred publicou um vídeo nas redes sociais, comunicando que a apresentação marca o novo projeto dos artistas. Fred e Fabrício ganharam destaque no cenário musical com a música “Surto de Raiva”, “Guarda Roupa” e lançaram recentemente a música “Tentação” ao lado de Bruno de Marrone.

