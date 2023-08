Vagas de emprego abertas em Ribas do Rio Pardo

Quem procura oportunidade de emprego em Ribas do Rio Pardo a Multinacional Suzano oferece cinco vagas em diferentes setores.

As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://suzano.gupy.io/).

Há três vagas abertas para Mecânico(a) Especialista. Para concorrer é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: Ensino Fundamental completo; CNH categoria “B” válida e experiência de 2 a 5 anos na área de Manutenção. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de agosto e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/job/eyJzb3VyY2UiOiJndXB5X3B1YmxpY19wYWdlIiwiam9iSWQiOjUyMzY0NTV9?jobBoardSource=gupy_public_page.

Já para a função de Operador(a) de Usinagem II há cinco vagas abertas. Para concorrer é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Médio completo ou ensino técnico em áreas correlatas; ter conhecimento de leitura de desenho e tabelas de técnicas; também é importante conhecimento em manutenção básica e em manuseio de instrumentos de medição; é necessário que as pessoas interessadas sejam proativas, eficientes e dinâmicas. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de agosto e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/job/eyJzb3VyY2UiOiJndXB5X3B1YmxpY19wYWdlIiwiam9iSWQiOjUyMzU1NDR9?jobBoardSource=gupy_public_page.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.