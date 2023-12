Deputada Federal Camila Jara anuncia “Bolsa Ensino Médio” para combater evasão escolar

Na última quinta-feira (14), a Deputada Federal Camila Jara utilizou suas redes sociais para anunciar uma importante conquista no Congresso Nacional: a aprovação de um projeto de lei que visa combater a evasão escolar e proporcionar incentivos financeiros aos estudantes do ensino médio. A deputada destacou a relevância desse projeto para garantir que nenhum aluno precise escolher entre estudar para construir um futuro melhor ou trabalhar para prover o sustento da família.

O projeto, aprovado recentemente no Congresso, prevê a criação da Bolsa Ensino Médio, que consiste em um auxílio mensal de duzentos reais, além de uma poupança anual no valor de mil reais. Para ter direito a receber a poupança, o estudante inscrito deverá manter uma presença de pelo menos oitenta por cento nas aulas. Aqueles que estiverem cursando o terceiro ano do ensino médio terão a condição de receber a poupança condicionada à participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Camila Jara ressaltou que essa iniciativa representa um investimento significativo na educação e visa enfrentar um sério problema que afeta mais de meio milhão de jovens no país: a evasão escolar. A deputada destacou que a evasão é um problema silencioso que impacta negativamente o futuro do país, especialmente os jovens de famílias vulneráveis, que muitas vezes abandonam os estudos para ajudar na renda familiar.

A deputada explicou que o texto do projeto, aprovado na Câmara dos Deputados, estabelece critérios para que os estudantes possam se beneficiar da Bolsa Ensino Médio. Dentre esses critérios, estão a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), a matrícula no início de cada ano letivo, a manutenção de uma frequência escolar de 80%, a aprovação ao final de cada ano letivo, e a participação em exames de avaliação do sistema educacional e no ENEM.

O texto segue para o Senado, onde a deputada Camila Jara se comprometeu a articular e pressionar para que essa política pública se torne uma realidade para os jovens brasileiros.

