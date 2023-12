Grêmio espera por Cássio, mas sonda João Paulo e Santos

O Grêmio busca a contratação de um goleiro para a temporada 2024. Cássio aparece na ponta, mas o clube trabalha com outros nomes. Enquanto espera que Cássio resolva sua situação com o Corinthians, o time tricolor sondou Santos, goleiro do Flamengo, e João Paulo, do Santos.

A preferência é pelo corintiano, pedido por Renato Gaúcho e visto como peça fundamental no elenco visando a Libertadores do ano que vem. João Paulo e Santos seriam alternativas para um eventual desfecho negativo com Cássio, que tem mais chance de permanecer no clube alvinegro paulista.

O goleiro santista tem 28 anos e status de titular no time. Porém, o rebaixamento do Peixe poderá ocasionar saídas para aliviar a folha de pagamento.

Já Santos, de 33 anos, é atualmente terceiro goleiro do Flamengo e avalia a possibilidade de deixar o clube para atuar com regularidade. O Botafogo também já sondou o atleta.

GOLEIRO DEVE SAIR

No caminho contrário, Gabriel Grando, de 23 anos, deve ser negociado. O Tricolor avalia ofertas para liberar o jogador, que terminou a temporada na reserva de Caíque.

A expectativa gremista é receber até 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões na cotação atual) com a negociação dele.