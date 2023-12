Marinalva Pereira divulga indicados ao 16º Prêmio Destaques do Ano

O ano está acabando e está na hora de homenagear personagens sul-mato-grossenses que passaram 2023 trabalhando pelo melhor do nosso Estado. O 16º Prêmio Destaque do Ano já anunciou os homenageados desta edição no evento que acontece oficialmente nesta sexta-feira (15), na sede da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande).

Segundo a organizadora da premiação desde a 1ª edição, Marinalva Pereira recebeu indicações de formadores de opinião que elegeram pessoas que recebem o prêmio por meio do seu trabalho, que por meio dele fazem a diferença, são eles profissionais liberais, funcionários públicos, empresários, professores, advogados, donas de casa, juízes, policiais, delegados e outros.

Entre as novidades da 16ª edição dos Destaques do Ano, duas prefeitas serão homenageadas, de Campo Grande (Adriane lopes) e de Sidrolândia (Vânda Camilo). O evento conta com a cobertura de transmissão do jornalista Rodrigão, que também será um dos homenageados.

O Jornal O Estado de Ms teve a representação de dois premiados, a advogada e gestora de conteúdo do nosso site de notícias Flavia Menezes, junto com o diretor da TV O Estado Play e escritor Rafael Belo.

Homenagear e ser homenageada é rotina na vida de Marinalva Pereira. “Essa semana recebi dois prêmios, o primeiro na Câmara Municipal pelos direitos humanos e outro, pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), pelo mesmo tema. Recebi também uma menção honrosa como ‘queridinha da TV CG’, dos diretores da TV O Estado”, agradece a radialista e dona da rádio comunitária FM Cidade Morena. Acesse também: Mensalidades escolares podem variar até 275% em bairros diferentes da Capital

