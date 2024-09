Debate em São Paulo termina com agressão de Datena a Pablo Marçal, na TV Cultura

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado na noite de domingo (15) pela TV Cultura, foi marcado por uma cena lamentável. O apresentador e candidato José Luiz Datena (PSDB) agrediu o influenciador Pablo Marçal (PRTB) após uma intensa troca de farpas entre os dois no quarto bloco do encontro. A agressão culminou com Datena acertando uma cadeira em Marçal, levando à expulsão do apresentador do debate.

A tensão entre os dois candidatos começou logo no primeiro bloco, quando Pablo Marçal acusou Datena de ser condenado por crimes sexuais. Visivelmente irritado, Datena negou as acusações, afirmando que eram infundadas e nunca investigadas pelas autoridades. O apresentador se defendeu dizendo que o ataque de Marçal era uma tentativa de manchar sua imagem. Mesmo com as explicações, o clima de hostilidade permaneceu ao longo do debate.

A situação piorou quando, no quarto bloco, Marçal questionou se Datena abandonaria a corrida pela prefeitura, insinuando que o apresentador poderia desistir, como já havia feito em outras ocasiões. Datena reagiu de forma agressiva, culminando na cena de violência que chocou o público presente e os telespectadores.

Após ser atingido pela cadeira, Pablo Marçal passou mal e precisou deixar o estúdio. Ele não retornou para o restante do debate. A produção da TV Cultura interrompeu o programa e, após um breve intervalo, comunicou que Datena havia sido expulso do evento e não poderia continuar participando. Clique no vídeo abaixo e confira!

A TV Cultura emitiu uma nota oficial repudiando veementemente o episódio de violência. No comunicado, a emissora afirmou que tomou as medidas cabíveis para garantir a segurança dos participantes e que não tolera qualquer forma de agressão. A nota também destacou o compromisso da emissora com o debate democrático e o respeito entre os candidatos.

Repercussão

O episódio rapidamente tomou as redes sociais, gerando uma onda de críticas tanto a Datena quanto à condução do debate. Internautas e figuras públicas manifestaram indignação com a cena de violência, que dominou o debate político da noite. A campanha de Pablo Marçal ainda não se pronunciou oficialmente sobre o estado de saúde do candidato, mas é esperado que ele se recupere sem maiores complicações.

