Jovem é encontrada morta na Aldeia Bororó

Na manhã de ontem (15), uma jovem, de 22 anos, foi encontrada pela mãe, sem vida. O caso aconteceu na aldeia Bororó, em Dourados.

De acordo com informações, a mãe foi até o quarto da filha e a encontrou sem respirar. Ela acionou a Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) e a jovem foi encaminhada para o hospital, onde foi constatado o óbito.

Segundo o relato da mãe à Policia, na noite de sábado (14), toda a família estava reunida e ingeriram vinho em grande quantidade.

Os ferimentos no corpo da vítima foram vistos pela equipe médica. A mãe relatou que os machucados eram antigos e que a filha era agredida pelo companheiro.

A Policia Civil segue investigando o caso.

