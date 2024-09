Tripulação some após navio afundar a caminho de Fernando de Noronha; 8 estão desaparecidos

O navio de carga Concórdia naufragou a caminho de Fernando de Noronha, na noite desse domingo (15), nas proximidades da Ilha de Itamaracá, no Grande Recife. Até o momento, a tripulação, que era formada por oito pessoas, e os tripulantes não foram localizados.

“O barco saiu no sábado [14], estava quase no meio do caminho. A carga soltou e a tripulação revolveu retornar para o Recife. O barco pode transportar até 180 toneladas e estava cheio”, disse Antônio Gonçalves, dono da embarcação.

Um alerta foi emitido nos grupos de navegadores para busca dos tripulante.

A rota entre o Recife e Fernando de Noronha tem cerca de 545 quilômetros. Os navios levam, geralmente, cerca de 48 horas no percurso. As informação são do g1.