Conab doa 5.704 cestas de alimentos a comunidades indígenas

Entre os dias 28 de novembro e 19 de dezembro, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará a distribuição de 5.704 cestas de alimentos a comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. Esta é a terceira de sete etapas de doações previstas no estado. O encerramento do conjunto de etapas está previsto para abril/2024.

Nesta terceira etapa serão entregues 131,7 toneladas de alimentos. Os recursos utilizados na distribuição das cestas são provenientes do Plano de Trabalho Nº 02/2023, firmado entre a Conab e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para aquisição de alimentos e distribuição de cestas à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

As cestas são compostas por 23 kg de alimentos não perecíveis: 10 kg de arroz, 2 kg de fubá de milho, 2 unidades de óleo de soja, 2 kg de açúcar cristal, 2 kg de macarrão comum, 2 kg de leite em pó, 1 kg de erva-mate e 2 kg de carne de charque.

Entre os municípios atendidos na terceira etapa estão: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Campo Grande, Nioaque, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Japorã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Dourados, Douradina, Caarapó, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Jateí, Juti, Maracaju, Naviraí, Rio Brilhante e Vicentina.

