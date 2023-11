Audiência pública e sessões são os destaques da semana na ALEMS

Na próxima semana, em que é celebrada em todo o Brasil a Proclamação da República, no dia 15 (quarta-feira), o destaque na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é a realização da audiência pública para debater o sistema de regulação de vagas do Sistema Único de Saúde (SUS), e as sessões plenárias.

Audiência

No dia 14 de novembro, por proposição do deputado Pedrossian Neto (PSD), acontece no Plenário Júlio Maia, a partir das 14h, a Audiência Pública com o tema “Sistema de Regulação de Vagas no SUS: medidas para reverter o quadro de espera dos pacientes em Campo Grande”. Saiba mais sobre o tema do debate, clicando aqui.

Sessões

As sessões plenárias desta semana na ALEMS estão previstas para a terça-feira (14) e quinta-feira (16), a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia, em virtude do feriado nacional da Proclamação da República, no dia 15. Nas sessões acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial do Poder Legislativo pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação diretamente por este link. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Leia mais: Semana do Servidor na ALEMS promove capacitações e realização de exames

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.