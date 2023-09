David Vicensi próximo de se filiar ao PP para disputar a prefeitura de Rio Brilhante

As forças de Direita de Rio Brilhante estão se articulando para lançar o empresário rural David Vicensi como candidato a prefeito na disputa eleitoral do próximo ano. “Estamos conversando com as lideranças do PP, PL, Novo, União Brasil e do Podemos com vistas a composição de uma frente de políticos que sempre estiveram alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro”, afirmou David Vicensi que já foi vereador e candidato a prefeito e que na última eleição para deputado estadual obteve aproximadamente 10 mil votos.

Em Campo Grande David Vicensi tem acompanhado o suplente de senador e atual Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Campo Grande, Aparecido de Andrade Portela, conhecido como Tenente Portela e em uma reunião com a Senadora Tereza Cristina encaminhou a filiação ao PP. “Estamos nos preparando para apresentar a população de Rio brilhante uma proposta nova e acreditamo que até o mês de março já teremos um leque de partidos alinhados ao nosso projeto eleitoral”, afirmou David Vicensi.

O suplente de Senador Tenente Portela disse que a ideia é a composição de forças entre as siglas que sempre estiveram alinhadas ao -ex-presidente Jair Bolsonaro que assim poderá conquistar a prefeitura de Rio Brilhante e eleger a maioria na Câmara Municipal. “Nesse momento estamos conversando para acertamos como deveremos compor as candidaturas da Direita no estado e no início do ano já teremos os nomes consolidados”, afirmou Tenente Portela.

Leia mais: Suplente ao Senado, Tenente Portela assume cargo na Defesa Civil de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.