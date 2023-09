Sobrinho esfaqueia o próprio tio quinze vezes e foge

Um jovem de 18 anos, é acusado de esfaquear o tio de 56 anos, mais de 15 vezes, na manhã de ontem (28), em uma residência no bairro Guatós, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada ao hospital, com diversas perfurações pelo corpo e está sob cuidados médicos.

Conforme divulgado pelo site Diário Corumbaense, equipes da Polícia Militar se deslocou até o endereço, após receber informações de uma pessoa ferida a facadas na região do tórax, braço e perna esquerda na altura do joelho e coxa, rosto, e nas axilas do lado esquerdo, totalizando 15 perfurações.

Diante da situação, os policiais procuraram a irmã da vítima que relatou em depoimento que o autor das facadas foi o seu filho de 18 anos, que é dependente químico. Ela ainda disse aos policiais que o filho fugiu e não sabe sobre o seu paradeiro. A vítima está no hospital da cidade e até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

