Suplente ao Senado, Tenente Portela assume cargo na Defesa Civil de Campo Grande

Suplente da senadora Tereza Cristina, Aparecido Andrade Portela, popularmente conhecido como Tenente Portela, do PL, foi nomeado coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, no gabinete da prefeita Adriane Lopes. A nomeação saiu após conversas entre a senadora e a prefeita. A publicação saiu no Diário Oficial do município, ontem (1º).

Portela enfatizou, ao jornal O Estado, que a indicação partiu da senadora Tereza Cristina, do Progressistas, com quem ele mantém uma sólida relação de confiança e agradeceu pela confiança da prefeita. “Fui indicado pela senadora Tereza Cristina e aguardo minha posse. Agradeço à prefeita Adriane Lopes, que me deu essa importante missão”

Portela também é conhecido por seu histórico de amizade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que o escolheu como suplente de Tereza Cristina, durante a eleição de 2022.

A trajetória de amizade entre Tenente Portela e Jair Bolsonaro remonta à década de 70, quando ambos serviram juntos, no quartel, em Nioaque. Esse relacionamento próximo foi decisivo para a sua nomeação, e Portela afirmou que está comprometido em desempenhar as novas funções com dedicação e empenho.

Agora, Portela terá a responsabilidade de contribuir para a segurança e o bem- -estar da população de Campo Grande em situações de emergência e desastres naturais. O grupo da prefeita Adriane Lopes busca ficar fortalecido, rumo às eleições de 2024.

Por Rayani Santa Cruz Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

