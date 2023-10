Caminhão pega fogo na na BR-262 e tem cabine destruída

Um caminhão carregado de petróleo pegou fogo na manhã de hoje (29), na BR-262, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, o motorista passa bem. O veículo teve a cabine e o cavalo mecânico destruídos pelas chamas.

Conforme informações do site Princesinha News, o petróleo que era transportado ficou intacto. Um outro caminhoneiro que passava pelo local, auxiliou o motorista a apagar o fogo e fez o registro no momento do incêndio.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros estiveram na região do incêndio.

As causas do incêndio serão apuradas pelas autoriedades locais.

