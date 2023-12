Dagoberto avalia pautas do Congresso: “Se o Governo não atrapalhar, o País vai bem”

O Deputado Federal Dagoberto Nogueira (PSDB), durante visita na redação do Jornal O Estado de MS nesta sexta-feira (2), citou seu PL (Projeto de Lei) que resgata o aprendizado da língua espanhola nas escolas, em análise no Congresso. Além disso, comentou pautas nacionais em debate.

Para o deputado, o PL visa fortalecer a relação entre os países da América Latina, onde o idioma é utilizado. “Todo o nosso continente fala espanhol, então não justifica ela ser tirada do material escolar brasileiro. Não tenho nada contra o inglês, mas o espanhol é muito mais viável. Estou dando essa possibilidade que está sendo muito bem aceita no Congresso.”

O Congresso hoje discute a Reforma Tributária, praticamente pronta, segundo o Deputado. “A reforma deve melhorar muito o Brasil pela ideia de unificar os impostos, facilitando a arrecadação e também, ao longo dos anos, diminuir o peso no valor final.”

“É o que o Brasil precisa para ser mais competitivo, principalmente nos impostos que impactam a cesta básica, por exemplo, e outros setores que atingem pessoas com menos poder aquisitivo. Tenho impressão que votamos a reforma antes do recesso programado para 15 de julho”, acredita.

Marco temporal das terras indígenas e MP dos ministérios

Dagoberto contra que o debate da questão indígena foi bastante controversa no Congresso. O deputado que votou contra a medida, avalia que o marco temporal das terras indígenas foi um pouco radical. “Poderia ter um consenso, um entendimento maior”, diz Nogueira.

Nesta semana, o Congresso também votou a favor sobre a MP (Medida Provisória) dos ministérios, que sobreviviam em função de uma MP que vencia na quarta-feira (31).

Sobre o Governo Federal, Dagoberto acredita que agora começa a andar. “Acho que o presidente está certo ao buscar o entendimento com os países europeus, fora da Europa, na Ásia, com o mundo inteiro, porque Brasil ficou isolado nesses últimos 4 anos do governo antigo.”

“Além disso, a questão ambiental deu uma imagem negativa para o Brasil lá fora. Temos que consertar isso, creio que se o Governo não atrapalhar, o país vai bem”, conclui o pensamento. Acesse também: Mochi quer pôr ‘O Estado do Pantanal’ em identificação visual do Governo de MS

Com informações da repórter Brenda Leitte

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram