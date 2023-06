Exposição na Galeria de Artes Visuais Apresenta a Criatividade dos Artistas Nacionais

A abertura oficial da Exposição Coletiva de Desenhos está oficialmente marcada para esta sexta-feira (2/06) às 17h, na Galeria de Artes Visuais (GAV) no campus da Cidade Universitária da Universidade Federal de mato Grosso do Sul. O evento contará com a exposição dos artistas: Danillo Villa, Dulce Osinski, Edson Castro, Fernando Augusto, Gabriel Brito, Laila Zahran Silveira, Luciano Buchmann e contará também com a presença de um dos membros da comissão gestora da Gav e também professor do curso de Artes Visuais, Rafael Maldonado que explica a exposição como um ambiente artístico de técnicas culturais, onde os desenhos misturam a linguagem dos desenhos com as elaborações dos trabalhos.

O uso de técnicas e materiais diferentes que exploram temáticas diversificadas como paisagem, a figura humana, cenas do cotidiano, objetos lúdicos e memórias afetivas, transitando entre a representação figurativa, distorção das formas e a abstração geométrica. Linhas, manchas, apagamentos e cores compõem o repertório visual das obras executadas sobre papel, em grandes e pequenas dimensões.

A exposição úne artistas de Campo Grande, Vitória, Curitiba e Londrina. Um dos desenhistas que também já foi estudante do curso de Artes Visuais na UFMS, Gabriel Brito afirma que a importância destes eventos é de extrema dado ao compartilhamento de seus trabalhos e pela realização de fazer parte da história da galeria e também do curso.

Ele destaca que ajudou a construir o local e se sente grato por adquirir e aprimorar suas habilidades na construção das suas experiências com o desenho e com a arte. Brito ainda ressalta que suas obras é inspirado em uma arte mais humana, onde as pessoas se relacionam através de seus sentimentos, cores, rotinas, dores e nos devaneios de uma mente em pura ilusão e imaginação de momentos fantasiosos que nos permitem trazer para viver a realidade.

Serviço:

O horário para visitação será das 9h às 13h30 e das 13h30 às 16h30 de segunda a sexta-feira. A exposição fica aberta ao público até 28 de julho.

