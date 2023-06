Final de semana indica tempo estável com sol entre nuvens, mas sem chuva em MS

A previsão do tempo entre sexta-feira (02), a domingo (04), indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar que favorece o tempo seco no estado do Mato Grosso do Sul.

Durante o final de semana, as temperaturas máximas estarão em elevação e os índices de umidade relativa do ar ficam mais baixos, entre 30-50%, principalmente nas regiões norte e pantaneira.

São previstas temperaturas mínimas entre 14-15°C e as máximas atingem até 27°C para a região sul. Para a região norte do estado, esperam-se mínimas entre 14-18°C e máximas de até 31°C.

Em Campo Grande, mínima entre 15/16°C e máxima de 28°C. Os ventos variam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.