Na filiação da prefeita, Ciro Nogueira cita Tereza à Presidência, em 2026

Adriane Lopes se filiou ao PP em evento com centenas de pessoas

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, oficializou sua filiação ao partido Progressistas (PP), nessa quinta-feira (1º). O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, destacou que a sigla se transformou em condutor da política, no Congresso Nacional. Ele afirmou ser leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro e citou Tereza Cristina como possível nome a disputar cargo de presidente em 2026, caso Bolsoanro não possa concorrer. “Quem sabe não seja hora de ter uma mulher de Mato Grosso do Sul disputando eleição pelo Progressistas. Falta de apoio, de vontade, não vai ser”, declarou.

Após assinar sua ficha de filiação, abonada pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, a prefeita Adriane Lopes disse que é uma honra estar ao lado da senadora Tereza Cristina, no PP. Em seu discurso, garantiu que, ao assumir a prefeitura, viu o quanto Campo Grande “precisa da nossa garra, em busca de crescimento”. “Estamos em busca de

novos caminhos de desenvolvimento. E agora, fortalecida, em um novo partido, tenho certeza de que vamos trazer novos projetos e realizar novas entregas”, disse a prefeita Adriane Lopes, reforçando o discurso que faz com frequência.

Mesmo que a prefeita enfatize seu compromisso com a administração da Capital, sua entrada na legenda indica um movimento claro em direção à campanha do ano que vem. Com aliança estratégica com a senadora Tereza Cristina e a adesão a um partido de maior

influência, Lopes demonstra sua ambição política e seu desejo de continuar a liderar Campo Grande. No ato de filiação houve a presença de vários políticos locais, incluindo vereadores, deputados e autoridades do interior. A ficha da chefe do Executivo foi assinada ao lado da senadora Tereza Cristina e do presidente do PP e senador, Ciro Nogueira. O ato reuniu centenas de pessoas.

Depoimentos

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, representou o Legislativo e desejou sorte à prefeita, em sua filiação. O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, que é do PP, também falou, no evento. “Satisfação em estar ao lado da Tereza, que nos ensinou que nossa preocupação maior é com o Brasil e com o MS. A Adriane pode contarcom nosso trabalho e apoio”, afirmou o parlamentar.

Claro encerrou em tom de campanha e disse que irá fazer política com grandeza, nos próximos meses. O deputado Dr. Luiz Ovando destacou que o PP é um partido plural e rico, com jovens com mulheres competentes e velhos com sonhos. O vice-governador Barbosinha também parabenizou o ingresso da prefeita, no Progressistas. “Que você traga sua boa experiência e seu bom exemplo ao PP. Tereza, você é nossa guia. Que o MS continue a crescer e bem-vinda, prefeita”, disse Barbosinha.

Um dos destaques da cerimônia foi a senadora Tereza Cristina, considerada a “madrinha” política de Lopes. A senadora foi ovacionada pelo público e fez questão de lembrar a representatividade do PP, em MS. Para ela, a legenda está em pleno crescimento, no Estado. “Nosso partido vai ficar turbinado no Estado e em Campo Grande.” E completou: “é hora de MS ter mais prefeitas. Daqui para frente, Adriane será só vitória, se Deus quiser”, disse a senadora.

Marido da prefeita, o deputado Lidio Lopes, justificou que gostaria de migrar ao PP, porém, como presidente do Patriota, que está em processo de fusão, não pode sair, por ter sido eleito pela sigla. Lidio diz que migrará para o PP assim que houver janela partidária. Ao final, Lidio disse ter certeza que Adriane “chegará muito forte no ano que vem, para ir a uma reeleição”.