Crise comercial: Lula convoca reunião de emergência após Trump impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião de emergência na manhã desta quinta-feira (10), no Palácio da Alvorada, em Brasília, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos exportados do Brasil para os EUA. A medida entra em vigor em 1º de agosto e causou imediata reação política e econômica.

Segundo informações da Casa Civil, o governo brasileiro já criou um grupo de estudos para definir as medidas de resposta à decisão do governo norte-americano, que surpreendeu diplomatas e o setor produtivo nacional. Participaram da reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e outros membros do alto escalão do Executivo.

Em uma carta enviada diretamente a Lula, Trump alegou que a decisão visa “corrigir as graves injustiças do sistema comercial” e que o relacionamento com o Brasil “tem estado longe de ser recíproco”. O presidente norte-americano ainda ameaçou: qualquer retaliação tarifária por parte do Brasil levará ao aumento adicional da tarifa já imposta.

O tom do documento elevou ainda mais a tensão entre os dois países. Trump também fez menção direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “líder respeitado mundialmente”, e criticou o que classificou como “caça às bruxas” contra o ex-mandatário. A carta ainda inclui acusações ao Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, por supostas “censuras ilegais” a redes sociais norte-americanas.

Em declaração publicada nas redes sociais, Lula reagiu com veemência à decisão do governo norte-americano e afirmou que o Brasil não aceitará ameaças nem tutela externa.

“Qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica. O Brasil é um país soberano, com instituições independentes, e não aceitará ser tutelado por ninguém”, escreveu o presidente.

Lula ainda desmentiu o argumento de que os EUA são deficitários no comércio com o Brasil. Segundo o presidente, os Estados Unidos acumularam superávit de US$ 410 bilhões nos últimos 15 anos nas trocas comerciais entre os dois países.

A resposta dos mercados financeiros foi imediata. O dólar subiu mais de 2% ante o real nas primeiras horas do pregão desta quinta-feira. Ações de empresas e bancos brasileiros listados em bolsas norte-americanas registraram queda, e o Banco Central anunciou leilão emergencial de 35 mil contratos de swap cambial.

Relatórios do setor financeiro classificaram o movimento como uma escalada nas tensões políticas e comerciais. O Deutsche Bank comparou a volatilidade com o chamado “Dia da Libertação”, em abril, quando o dólar futuro teve um dos maiores picos do ano.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a medida de Trump é política e insustentável. Em entrevista ao vivo ao Canal do Barão, no YouTube, Haddad declarou que a decisão “não tem racionalidade econômica”, já que os EUA têm superávit com o Brasil, e atribuiu a motivação do ato a articulações internas do Brasil.

“A atitude dos EUA foi gestada dentro do Brasil. A família do ex-presidente Bolsonaro urdiu esse ataque contra o país”, disse o ministro.

A crise acende um alerta vermelho no Itamaraty e aumenta o risco de uma guerra comercial entre os dois países. O grupo de estudos criado pelo governo federal deverá apresentar nos próximos dias cenários e estratégias de retaliação, que podem incluir tarifas sobre produtos norte-americanos, especialmente nos setores agrícola e de tecnologia.

Enquanto isso, o clima diplomático entre Brasil e EUA atinge um de seus momentos mais delicados desde a redemocratização, com repercussões que devem se estender para além da economia, atingindo também o campo político e judicial internacional.

Com informações do SBT News

