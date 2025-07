Hospital Regional da Grande Dourados abre 110 vagas com contratação imediata

O Hospital Regional da Grande Dourados anunciou a abertura de 110 vagas de emprego, com contratação em regime CLT e início imediato. A medida tem como objetivo reforçar as equipes e garantir maior qualidade no atendimento à população, já em preparação para o início das atividades da unidade, previsto para o segundo semestre de 2025.

As oportunidades estão distribuídas entre as três unidades que compõem o complexo hospitalar gerenciado pela organização:

Unidade Matriz (I): BR-463, Km 12

Unidade II: Rua Coronel Ponciano, 3233, Vila Alba

Unidade III (Centro Diagnóstico): também localizada na BR-463, Km 12

As vagas abrangem uma ampla variedade de áreas. Na assistência à saúde, estão disponíveis cargos como:

enfermeiro(a), técnico(a) em enfermagem, técnico(a) em radiologia, instrumentador(a) cirúrgico(a), farmacêutico(a), fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo(a) e psicólogo(a) hospitalar.

Também foram abertas posições em setores administrativos e operacionais, incluindo:

analista de RH, analista de qualidade, assistente administrativo, atendente de call center, almoxarife, faturista e maqueiro.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da instituição: www.agirsaude.org.br ou acompanhar as redes sociais da AGIR Saúde, que disponibilizarão informações sobre etapas, prazos e formas de candidatura.