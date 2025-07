Lula reage a tarifa de 50% imposta por Trump e promete retaliação com base na Lei de Reciprocidade

Presidente afirma que Brasil não aceitará ameaças nem tutelas: “Somos um país soberano”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu com firmeza, nessa quarta-feira (9), à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para o país a partir de 1º de agosto. Em nota publicada na rede social X (antigo Twitter), Lula classificou a medida como unilateral e anunciou que o Brasil responderá à altura, com base na Lei de Reciprocidade Econômica.

“Qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo”, afirmou o presidente.

Lula também rebateu a justificativa econômica apresentada por Trump, que alegou desequilíbrio comercial. Segundo o líder brasileiro, dados do próprio governo norte-americano demonstram que, nos últimos 15 anos, os EUA acumularam um superávit de US$ 410 bilhões na balança comercial com o Brasil.

“O Brasil é um país soberano, com instituições independentes, e não aceitará ser tutelado por ninguém”, declarou Lula.

A declaração foi feita após uma reunião de emergência no Palácio do Planalto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para tratar das consequências econômicas da medida.

A decisão do governo norte-americano foi acompanhada de uma carta enviada por Trump a Lula, em que o republicano justifica a tarifa como resposta a supostas violações à liberdade de expressão no Brasil e ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem Trump se refere como alvo de “perseguição política”.

Trump também acusou o Supremo Tribunal Federal (STF) de emitir “centenas de ordens de censura secretas e ilegais” contra plataformas de mídia social dos EUA e classificou o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe como “caça às bruxas”.

Em resposta, Lula reiterou que o processo judicial contra Bolsonaro é conduzido com base na Constituição e compete exclusivamente à Justiça brasileira, “sem qualquer ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais”.

Após a reunião ministerial, Gleisi Hoffmann usou a mesma rede social para criticar a decisão dos EUA e responsabilizou Bolsonaro por ter contribuído para a medida, ao “manchar a imagem do Brasil no exterior”.

“O projeto do Lula é taxar os super ricos, o de Bolsonaro é taxar o Brasil! As mentiras que ele e a família espalharam sobre o Brasil e o STF serviram de pretexto para Trump taxar as exportações brasileiras”, escreveu.

Gleisi também afirmou que Trump teme o fortalecimento do Sul Global e a crescente influência econômica dos Brics, grupo do qual o Brasil faz parte. “Não seremos reféns de Trump nem de Bolsonaro”, concluiu.

A tarifa de 50% representa um duro golpe para exportadores brasileiros e acende um novo alerta sobre a deterioração das relações comerciais entre os dois países. O governo brasileiro já avalia possíveis medidas de retaliação, que poderão atingir produtos norte-americanos exportados ao Brasil, em resposta à decisão.

A postura de Trump marca uma escalada política e econômica nas tensões entre os dois países, às vésperas das eleições presidenciais norte-americanas e num momento delicado da política interna brasileira, com processos envolvendo o ex-presidente Bolsonaro em andamento no Judiciário.

