Conta de luz pressiona inflação em junho, mesmo com queda nos preços dos alimentos

Após nove meses de altas, alimentos registram recuo nos preços, mas IPCA segue acima da meta anual estabelecida pelo governo



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,24% em junho, conforme divulgado nesta quinta-feira (10) pelo IBGE. A desaceleração da inflação, registrada pelo quarto mês consecutivo, foi impulsionada pela primeira queda no preço dos alimentos em nove meses. Ainda assim, a conta de luz voltou a pesar no orçamento das famílias e foi o item que mais contribuiu para o aumento do índice no mês.

No acumulado de 12 meses, o IPCA alcançou 5,35%, permanecendo acima do teto da meta do governo federal, fixada em 4,5%, pelo sexto mês seguido. A inflação acumulada mantém-se elevada apesar da tendência de desaceleração iniciada em fevereiro, quando o índice marcou 1,31%. Desde então, os números vêm caindo gradualmente: 0,56% em março, 0,43% em abril, 0,26% em maio e agora 0,24% em junho.

Entre os nove grupos monitorados pelo IBGE, apenas “alimentação e bebidas” apresentou recuo, com variação de -0,18%. A queda foi puxada, principalmente, pela redução nos preços de itens como ovos (-6,58%), arroz (-3,23%) e frutas (-2,22%). A alimentação no domicílio caiu 0,43%, enquanto comer fora de casa teve alta moderada de 0,46%, abaixo do registrado em maio (0,58%).

Segundo Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE, a retração nos preços dos alimentos está diretamente ligada à melhora na safra: “Bons números da safra atual aumentaram a oferta de alimentos, o que explica a queda de preços”.

Apesar disso, a energia elétrica subiu 2,96% em junho e sozinha respondeu por metade da inflação do mês, com impacto de 0,12 ponto percentual. A principal causa foi o acionamento da bandeira vermelha patamar 1, que acrescenta R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Essa medida reflete o fim do período chuvoso e a necessidade de recorrer a usinas termelétricas, que geram energia mais cara. Reajustes específicos em capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro também pesaram no cálculo.

“Se tirássemos a energia elétrica do cálculo, o IPCA ficaria em 0,13%”, destacou Gonçalves.

O grupo dos transportes também apresentou alta (0,27%), puxada principalmente pelo aumento nos preços do transporte por aplicativo (13,77%), enquanto os combustíveis caíram 0,42%.

O índice de difusão, que mede o percentual de itens com aumento de preços, ficou em 54%, o menor desde julho de 2024. Dos 377 produtos e serviços analisados, pouco mais da metade teve reajuste para cima.

O IBGE divulgou ainda o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos. O índice foi de 0,23% em junho e acumula alta de 5,18% em 12 meses. O INPC é referência para reajustes salariais de diversas categorias e dá mais peso aos alimentos, que têm maior impacto sobre o orçamento de famílias de menor renda.

*Com informações da Agência Brasil

