Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Polarização

Para a disputa eleitoral de 2026, ainda se aposta muito na manutenção da polarização entre o luluismo e o bolsonarismo, que teve início em 2018 e o seu apogeu na disputa de 2022, com os dois mais carismáticos líderes políticos deste início de século. A direita não sabe que caminho seguir caso Jair Bolsonaro não consiga reverter a sua inelegibilidade, e a esquerda precisa que o presidente Lula esteja com seu Governo em alta para poder entrar na disputa com boas condições de permanecer por mais quatro anos.

Essa polarização se reflete na composição de alianças por todos os estados e em Mato Grosso do Sul não é diferente, pois apesar de contar hoje apenas com a candidatura de Eduardo Riedel ao Governo, o desafio é compor chapas com todos os partidos, de tal modo que não venha a provocar o esmagamento daqueles que estiverem com o atual governador. Mesmo Riedel e seu padrinho político Reinaldo Azambuja terão problemas em definir se manter-se-á a direita ou se deixarão aberturas para partidos de esquerda que hoje ainda integram o governo de Eduardo Riedel.

Abandonando Bolsonaro

A senadora Tereza Cristina estaria, estrategicamente, guardando uma certa distância do ex-presidente Jair Bolsonaro depois que ele virou réu no STF. Ela começa a ser cobrada pelos bolsonaristas a ter posicionamentos mais firmes, por exemplo, como a proposta de anistia que colocaria Bolsonaro na disputa de 2026.

Sem Bolsonaro

O acerto de Reinaldo Azambuja com Jair Bolsonaro deve se resumir a um compromisso do ex-governador, a tentar eleger Giani Nogueira ou um nome que se mantenha aliado com a bandeira da anistia para o ex-presidente. Uma vez emplacado este acordo, ele não terá a obrigação de assumir o PL.

Rejeição

No PL, a ala bolsonarista tem mais rejeição à entrada de alguns deputados estaduais do que propriamente do ex-governador Reinaldo Azambuja. O temor é de que a disputa seja desleal e coloque em risco a reeleição de alguns parlamentares. Os liberais bolsonaristas não estão muito preocupados com a disputa majoritária, mas, sim, na proporcional.

Outro ninho

Desde a semana passada, circularam notícias de que as conversas entre o PSDB e o Republicanos para uma possível criação de outro partido ganham importantes adesões no ninho dos tucanos. As negociações envolvem ainda o Cidadania e o Podemos e, caso venham a ser confirmadas, podem dar origem a um partido com uma das maiores bancadas no Congresso.

Candidatíssimo

Recém-filiado ao PT, Carlos Bernardo, que já tentou ser eleito deputado federal, tem se movimentado muito pelo interior e tem seu nome como possível candidato a governador. Pouca gente acredita que ele consiga esse feito, apesar de contar com o apoio do deputado estadual Zeca do PT e do deputado federal Vander Loubet.

Fora

O ex-deputado e ex-candidato a governador Renan Contar, o Capitão Contar (PRTB), poderá ficar de fora da disputa eleitoral de 2026, pois não tem vaga no PL e o partido onde ainda está filiado não tem recursos financeiros e nem tempo no horário político. A menos que mude para outra sigla, ele deve ficar de fora.

Meninos eu vi

O ex-prefeito de Dourados José Elias Moreira, quando concorreu ao Governo do Estado na eleição de 1982, como o candidato apoiado pelo então governador Pedro Pedrossian contra Wilson Martins, viu suas chances ficarem reduzidas. Já no final da campanha, um dia, ficaram algumas horas na sala de espera da governadoria para ser recebidas pelo governador. Ao ser indagado se a presença de Pedrossian na sua campanha estava fazendo a diferença, ele, com sua tradicional calma, respondeu.

– Na verdade, eu vim perguntar quando ele vai entrar na campanha.

Frase

“O servidor público não pode correr o risco de um superendividamento”, Pedro Caravina (Podemos), Deputado estadual.

