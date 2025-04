Faculdade Insted inaugura nova sede e expande oportunidades para estudantes e a comunidade

Com tecnologia de ponta, unidade conta com estrutura inovadora e metodologia ativa no Centro da Capital

A Faculdade Insted, reconhecida por sua abordagem inovadora no ensino superior, chega ao seu sétimo ano com uma grande novidade: a inauguração de sua nova sede. O moderno edifício, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, na esquina com a Rua 13 de Maio, foi projetado para oferecer uma estrutura inovadora, alinhada às metodologias ativas que são marca registrada da Instituição.

A diretora da Faculdade Insted, Neca Chaves Bumlai, falou ao O Estado sobre o novo prédio da Instituição, que foi inaugurado oficialmente ontem, 31 de março.

Com capacidade para atender 2.500 acadêmicos por período, o novo prédio conta com 53 salas de aula, um anfiteatro para 300 pessoas, dois auditórios para 100 pessoas cada, cinco laboratórios de tecnologia, três laboratórios na área da saúde, um espaço de coworking exclusivo para estudantes e uma área para eventos e convívio no rooftop.

A diretora destaca a motivação por trás do novo espaço: “A faculdade cresceu e precisávamos de um prédio moderno e inovador. Trabalhamos com metodologias ativas e sentíamos falta de um ambiente adequado para discussões em grupo e uso de tecnologia em sala de aula”.

Novos cursos e maior conexão com o mercado de trabalho

Com a ampliação da infraestrutura, a Insted passa a oferecer 16 cursos de graduação nos períodos diurno e noturno, incluindo as novas graduações em Psicologia, Direito, Odontologia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. “Sempre olhamos para as demandas do mercado. Estamos ampliando a oferta de cursos na área de tecnologia e saúde, setores em crescimento”, afirma Neca Chaves Bumlai.

A faculdade também reforça seu compromisso com a formação prática e o empreendedorismo. O Insted Hub, programa de pré-incubação de empresas, surge para apoiar ideias inovadoras dos acadêmicos. Por meio de mentorias e parcerias, os estudantes poderão desenvolver projetos conectados às necessidades reais do mercado.

Atendimento gratuito à comunidade

Outro diferencial são os núcleos de atendimento jurídico e contábil. O Núcleo de Práticas Jurídicas oferecerá suporte gratuito a pessoas que necessitam de orientação legal. Já o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal auxiliará microempreendedores em questões como abertura de MEI e declaração do imposto de renda.

Além disso, a Faculdade contará com uma clínica-escola de Psicologia e Estética, proporcionando atendimento gratuito à comunidade e ao mesmo tempo aprimorando a formação dos alunos. “A metodologia ativa só faz sentido quando o estudante vivencia na prática o que aprende em sala de aula. Queremos preparar nossos alunos para os desafios reais do mercado de trabalho”, enfatiza a diretora.

Centralidade estratégica e impacto na região

A escolha pela localização central também foi estratégica. Segundo Neca Chaves Bumlai, o Centro de Campo Grande tem um significado histórico para a instituição, já que foi lá que a família fundadora iniciou sua jornada educacional. Além disso, a presença da faculdade na região ajudará a revitalizar o entorno, trazendo mais movimento para o comércio local e contribuindo para a segurança do bairro.

Com essa expansão, a Faculdade Insted reafirma seu compromisso com a educação de qualidade, oferecendo um ensino dinâmico, conectado ao mercado e acessível para a comunidade.

“Nosso objetivo é transformar vidas por meio da educação, impulsionando o desenvolvimento da nossa cidade e preparando profissionais capacitados para o futuro”, finaliza Neca Chaves Bumlai.

Por Suelen Morales

