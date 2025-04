Governador e especialistas debatem futuro econômico de MS em evento no Bioparque Pantanal

Nesta terça-feira (1º), lideranças empresariais, representantes de entidades de classe e especialistas do setor financeiro se reúnem no auditório do Bioparque Pantanal para discutir os rumos econômicos e políticos de Mato Grosso do Sul. O evento, que terá início às 18h30, contará com a presença do governador Eduardo Riedel e de outros convidados de destaque.

Com mediação do jornalista Iuri Pitta, da CNN Brasil, o encontro terá como um dos principais participantes Fernando Katsonis, CEO da gestora de patrimônio Lifetime Investimentos. Entre os temas a serem abordados estão o agronegócio sul-mato-grossense e a Rota Bioceânica, um importante corredor logístico que promete conectar o Atlântico ao Pacífico, atravessando Mato Grosso do Sul.

As eleições de 2026 e oportunidades de investimento em setores estratégicos da economia regional também estarão na pauta. O evento, restrito a convidados, também funcionará como um espaço de networking, reunindo representantes da OAB, associações rurais, autoridades e outras instituições representativas.

A iniciativa tem o objetivo de fomentar discussões sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, fortalecendo parcerias e traçando estratégias para o crescimento sustentável do Estado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais