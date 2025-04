Homem tenta matar cunhado a tiros em Três Lagoas; namorada da vítima fica ferida

Um homem de 28 anos tentou matar o cunhado a tiros na noite de domingo (30) em Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu no bairro Vila Nova, após uma discussão entre os dois. A vítima conseguiu escapar pulando muros de residências vizinhas.

De acordo com informações do site JP News, o autor estava na casa do cunhado quando ambos tiveram uma conversa. Logo em seguida, ele deixou o local, mas retornou armado e efetuou dois disparos.

A namorada da vítima, de 26 anos, tentou intervir e acabou sendo atingida no punho esquerdo. O agressor fugiu e, até o momento, não foi localizado. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

