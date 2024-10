Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

As favas com o estatuto

Nos momentos que antecederam a edição do AI5 (Ato Institucional numero 5) que instituiu a perseguição política mais sangrenta da história do pais, o então ministro Jarbas Passarinho disse a célebre frase: “as favas com os escrúpulos” quando ainda haviam setores reticentes quanto ao estabelecimento da medida. Na eleição deste ano os partidos políticos estão , em atitudes repetindo o ministro ao ignorarem os estatutos dos partidos liberando os seus membros para tomarem a decisão quem bem entenderem na disputa pelo segundo turno.

Não que seja uma novidade político ignorar o estatuto do partido, pois muitos sequer sabem o que lá está escrito e outros nem sabem se o partido tem estatuto, mas desta vez a novidade é que as direções estão autorizando o descumprimento. O pior é que na teoria, todos os estatutos são peças muito bem redigidas e que estabelecem linhas ideológicas e programáticas bem claras e às vezes até rígidas, mas que na prática sucumbem ao interesse eleitoral de quem está no controle do partido a cada eleição.

Desaparecido

O deputado federal Marcos Pollon , depois que foi afastado do comando do PL em Mato Grosso do Sul, simplesmente desapareceu, não tendo se manifestado no primeiro turno na Capital e mesmo no interior não se teve noticia da sua participação. Agora no segundo turno, o parlamentar que foi o mais votado em 2022 continua longe dos holofotes.

E o Capitão?

Outro que está desaparecido dos debates eleitorais é o ex-deputado estadual e e ex-candidato a governador, Capitão Contar (PRTB). Após quase ter apoiado Adriane Lopes no primeiro turno ele permaneceu neutro e dá sinais que não vai mudar de posição na fase fina da disputa eleitoral.

Estilo Marçal

Sem participar de debates, nem permitir que lideranças tradicionais e novas subissem em seu palanque, o prefeito eleito de Dourados apresenta um estilo novo e cria expectativas sobre como deverá compor sua equipe de governo e, principalmente como será sua relação com a Câmara de Vereadores.

Nelsinho no muro

Com Marquinhos, Otávio e até mesmo Fábio Trad na campanha de Rose Modesto, o senador Nelsinho Trad que no primeiro turno apoiou a candidatura do tucano Beto Pereira, permanece sem manifestar posição em relação à disputa entre Adriane Lopes e Rose Modesto.

Voltando à carga

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) que não esconde de ninguém ter projeto de concorrer a uma vaga na Câmara Federal , antes de 2026 quer ocupar o segundo posto em importância na Mesa diretora da Assembleia Legislativa, a primeira-secretaria. Ela que hoje é presidente da Comissão de Constituição e Justiça quer ser a primeira mulher no cargo que é incorporado por Paulo Corrêa (PSDB).

Nova companheira

A senadora Soraya Thronicke ( Podemos) , eleita na ascensão bolsonarista hoje é uma das maiores defensoras de pautas totalmente distantes da direita e agora propõe penas para portadores de armas, um dos temas mais caros à direita.

Meninos eu vi

O então ministro da Educação do Governo Lula, Cristovão Buarque quando em visita a Mato Grosso do Sul esteve com o governador Zeca do PT e recebeu segmentos que representavam o setor da educação e questionavam sobre algumas medidas que mantinham decisões do governo que antecedeu o PT e que seguia o modelo neoliberal. Quando indagado sobre a medida para o setor que não estavam bem alinhadas com a ideologia do governo petista saiu com a seguinte resposta.

– Rubrica de orçamento não pode ter ideologia.

Frase

“Precisamos garantir que os responsáveis pelo porte de armas enfrentem penas”

Senadora Soraya Thronicke (Podemos)

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais