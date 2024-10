Suspeito de tentativa de roubo a carro-forte no Ceará morre em confronto com o Bope em Campo Grande

Francisco Walisson Rodrigues de Souza, de 34 anos, morreu na noite de segunda-feira (14), após trocar tiros com o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O confronto aconteceu no Bairro Jóquei Club, em Campo Grande. Walisson era procurado pela polícia do Ceará por sua participação em uma tentativa de roubo a um carro-forte em junho deste ano, ação que resultou na morte de um de seus comparsas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a localização de Walisson foi descoberta com o apoio da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), que reúne agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, além de policiais civis e militares. A PM localizou o suspeito em um imóvel na Rua Timbiras, no Jóquei Club, e montou uma campana para monitorá-lo.

Os agentes observaram o momento em que Walisson saiu da residência sem camisa, e foi identificado por suas tatuagens nos braços e tórax. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir, pulando muros das casas vizinhas. No entanto, ao ver que estava cercado, Walisson voltou pelo telhado do imóvel, mas ao se ver encurralado, apontou uma pistola para os agentes, que reagiram e o atingiram.

Ainda conforme o registro policial, Walisson foi socorrido com sinais vitais e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada. Durante a operação, os policiais encontraram com ele quatro chips de celular e R$ 1,1 mil em dinheiro.

Tentativa de roubo a carro-forte

Walisson estava foragido desde o dia 27 de junho, quando, junto com outros três comparsas, tentou roubar um carro-forte em Icapuí, no litoral Leste do Ceará. Na ocasião, a quadrilha estava sendo monitorada pela polícia, que já sabia da intenção do grupo de realizar o assalto.

Quando os suspeitos foram abordados pela polícia na BR-304, houve uma intensa troca de tiros. Um dos criminosos foi morto no confronto, e os outros três, incluindo Walisson, foram presos. Durante a operação, a polícia apreendeu um arsenal de armas e materiais usados pela quadrilha: quatro veículos, um fuzil AR, uma pistola 9mm, carregadores, munições de fuzil e de calibre 9mm, emulsões explosivas e um colete balístico. Walisson conseguiu escapar da prisão e estava foragido até ser localizado em Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais