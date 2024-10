Gratuito! Hospital do Amor realiza exames no Pátio Central nesta terça

Uma parceria entre o Pátio Central Shopping e Hospital do Amor estará realizando mamografias e papanicolau, gratuitamente, nesta terça-feira (15), em uma unidade móvel instalada no centro comercial.

Com vagas limitadas e por ordem de chegada, os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h, e visa proporcionar comodidade e facilitar o acesso a serviços essenciais de saúde, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde feminina.

A unidade móvel estará totalmente equipada para atender as mulheres, oferecendo um atendimento completo e de qualidade. Essa é uma oportunidade para que as mulheres cuidem de sua saúde.

Serviço

Exames mamografias e papanicolau;

Terça-feira (15);

Das 8h às 17h;

Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380, no Centro de Campo Grande;

Atendimento será por ordem de chegada.