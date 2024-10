Michelle Bolsonaro vem a Campo Grande em apoio a Adriane Lopes no segundo turno

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro (PL), tem agenda confirmada em evento em Campo Grande nesta quinta-feira (17). Com Adriane Lopes (PP), o encontro ainda terá a presença das senadoras Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF).

Além das senadoras, o evento também terá a presença da primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, e da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF). O encontro acontecerá na Arena Aliançados, localizada na Avenida Mato Grosso, às 10h. Os interessados em acompanhar o evento precisam confirmar a presença neste link.

Apoio no 2º turno

A vinda de Michelle Bolsonaro à Capital acontece após declaração do ex-presidente Bolsonaro em apoio à reeleição de Adriane Lopes no segundo turno.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram