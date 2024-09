Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Efeito Datena

Pode ser que não influencie em data no resultado final da eleição, mas com certeza, a menos que em algum lugar dos mais de 5000 municípios do Brasil algum político cometa algum ato mais insano, o episódio protagonizado no debate eleitoral da eleição pela Prefeitura de São Paulo jé é o destaque na eleição de 2024. Agora resta saber que tipo de influência terá na disputa eleitoral na maior cidade da América do Sul e se poderá influenciar outras disputas eleitorais pelo Brasil.

Uma coisa é certa, o nível dos candidatos em São Paulo não tem sido considerado como dos melhores na história mas isso não chega a ser novidade nas disputas eleitorais brasileiras, sendo que agora a expectativa é para saber como o eleitor irá reagir ao episódio. Em tempos de redes sociais o episódio que aconteceu no domingo já amanheceu “bombando” nos celulares do Brasil afora e não se sabe como o eleitor deverá reagir e isso provavelmente só vamos saber no dia 6 de outubro.

No comando

O ex-governador Reinaldo Azambuja deve assumir o comando do PL após as eleições e isso já está sendo anunciado pelo atual presidente do partido o suplente de senador, Tenente Portela, pois faz parte do acordo que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro a apoiar a candidatura de Beto Pereira.

No comando

A ministra do Planejamento já dá sinais de que deverá tornar-se o principal nome de uma possível fusão entre MDB, PSDB e Cidadania e vem como nome para eleição majoritária em Mato Grosso do Sul. Por enquanto ela é candidata ao Senado.

Sem partido

Já contando atualmente com os deputados Lídio Lopes e Lucas Lima, a “bancada dos sem partido” deve aumentar consideravelmente a partir de novembro. No PL e no PSDB há uma expectativa de debandada seja qual for o resultado das disputas eleitorais nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

A volta

Para evitar mais confusões o vereador Claudinho Serra decidiu adiar a sua volta ao Legislativo municipal de Campo Grande para o mês de outubro, quando já terá acontecido a eleição proporcional. Ele que está afastado desde maio espera reassumir o cargo no dia 12 de outubro.

PSD

O PSD que espera crescer muito na disputa eleitoral de 2024 e começa a ser visto como alternativa politica para diversos políticos a partir do próximo ano, mas isso ainda vai depender de quem permanecerá como mando da sigla aqui no Estado, por enquanto é o senador Nelsinho Trad que dá as cartas.

Outros voos

Enquanto Simone Tebet anuncia a volta a política estadual, depois de ter concorrido à presidência da República, A atual senadora, Tereza Cristina já dá sinais de que poderá fazer um caminho inverso, ou seja, pode ser a candidata do PP à sucessão de Lula em 2026 ou até mesmo ser a vice, caso Bolsosonaro reverta a sua inelegibilidade.

Meninos eu vi

Depois que deixou a prefeitura de Campo Grande em 1985, com um elevado índice de popularidade rapidamente Ludio Coelho ganhou a condições de possível candidato a governador do Estado nas eleições de 1986. Ao ser indagado se aceitaria concorrer ao pleito e se seria o favorito na disputa, ele recorreu a uma de suas famosas expressões para responder aos jornalistas.

– Cabeça de eleitor é igual pé de mandioca nunca se sabe o tamanho da raiz.

Frase

“Não vou mudar meu domicílio eleitoral e posso disputar a próxima eleição, mas não será nem ao governo e nem a Câmara Federal”.

Ministra do Planejamento do Governo Lula, Simone Tebet (MDB).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais